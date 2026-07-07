Der EX60 ist Volvos Interpretation eines Familien-SUV und die Elektroversion des XC60, des Bestsellers der Marke. Bild: Volvo

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Volvo gelingt mit seinem neuen Elektro-SUV ein Meisterwerk

Volvo spricht bei seinem neuen EX60 von künstlicher Intelligenz, Megacasting, Softwarearchitektur und ultraschnellem Laden – und tatsächlich erfüllt dieser alle Kriterien eines hochmodernen Elektro-SUV.

Jerome Marchon Folge mir

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Die Automobilhersteller durchleben derzeit eine spannende Phase. Noch nie war hier so viel die Rede von Software, Rechenleistung oder künstliche Intelligenz. Auch Volvo folgt diesem Trend: Der neue EX60 kommt mit einer völlig neuen Plattform, einer brandneuen Version seiner «Hugincore»-IT-Architektur und der Integration von Gemini, dem Sprachassistenten von Google.

Hinter dem schlichten Design des EX60 verbirgt sich das Nonplusultra der Technologie. Bild: Volvo

Auf dem Papier ähnelt das schwedische SUV fast eher einem fahrenden Computer als einem Transportmittel. Doch schon nach wenigen Kilometern tritt dieser Gedanke schnell in den Hintergrund, ganz einfach, weil die Computing-Funktionen genau das tun, was sie tun sollten: ihre Arbeit verrichten, ohne dass man sie bemerkt.

Sofort sichtbar: ein echter Volvo

Es ist schwer, den EX60 für etwas anderes als einen Volvo zu halten. Schliesslich charakterisiert auch ihn die Lichtsignatur in Form von Thors Hammer, ebenso wie die schlichten Linien und vertikalen Rückleuchten, die die SUVs von Volvo seit mehreren Jahren auszeichnen.

Die Lichtsignatur «Thors Hammer». Bild: Volvo

Hinter dieser stilistischen Schlichtheit und Kontinuität verbirgt sich jedoch eine ausgefeilte Aerodynamik. Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,26 ist der EX60 eines der effizientesten Volvo-Modelle, die jemals produziert wurden. Bestimmte Details, wie beispielsweise die vor dem Unterrand der Scheiben sitzenden Türgriffe, tragen zur Verringerung von Turbulenzen bei, was sich direkt positiv auf die Reichweite auswirkt.

Diese kleinen Haifischflossen fungieren als Türgriffe. Bild: Volvo

Die Reichweite des Volvo EX60 ermöglicht lange Fahrten

Je nach Ausstattungsvariante erreicht der EX60 eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern nach WLTP. Auch wenn man solche Zahlen mit einer gewissen Vorsicht betrachten sollte, ist das Versprechen dennoch beeindruckend.

Der «Basismotor» P6 leistet 374 PS/480 Nm und bietet eine Reichweite von 620 km. Bild: Volvo

Die Modellreihe umfasst drei Motorvarianten. Die P6-Version mit Hinterradantrieb leistet 374 PS/480 Nm und verspricht mit ihrer 83-kWh-Batterie eine Reichweite von bis zu 620 Kilometern (WLTP). Der P10 wartet ergänzend mit einem Frontmotor auf, wodurch er Allradantrieb bietet und eine Leistung von 510 PS/710 Nm erreicht. Seine 95-kWh-Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 660 km. Im Laufe des Jahres wird dann der spektakuläre P12 auf den Markt kommen – mit einer Batterie von 117 kWh für 810 km und einer Leistung von 680 PS/790 Nm.

Abgesehen von der Bezeichnung am Heck gibt es keine optischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Motorisierungen. Bild: Volvo

Bei unserem Test der Modelle P6 und P10 lag der gemessene Verbrauch je nach Fahrbedingungen zwischen 16 und 18 kWh/100 km. Überzeugende Werte für ein fast 4,80 Meter langes SUV, das Familie und Gepäck befördern und bis zu 2,4 Tonnen ziehen kann.

Der Volvo EX60 ist ein skandinavisches Wohnzimmer auf Rädern

Im Innenraum setzt Volvo sein Konzept des gemütlichen Minimalismus fort. Der Innenraum verzichtet bewusst auf protzigen Luxus und setzt stattdessen auf eine beruhigende Atmosphäre, in der die Materialien und die Qualitätsanmutung für sich sprechen.

Der Innenraum des EX60 ist schlicht und modern und setzt auf Minimalismus, ohne dabei karg zu wirken. Bild: Volvo

Da die Batterien direkt in die Fahrzeugstruktur integriert sind, ist der Boden tiefer und der Innenraum besonders grosszügig. Personen im Fond geniessen viel Bewegungsfreiheit, während der Kofferraum ein Fassungsvermögen von 634 Litern bietet, zu denen noch 52 Liter Stauraum vorne unter der Motorhaube hinzukommen.

Das 15-Zoll-Zentraldisplay ist das Herzstück des EX60. Bild: Volvo

Auf dem zentralen 15-Zoll-Bildschirm sind die wichtigsten Bedienelemente zusammengefasst. Diese Funktionen bieten einen sofortigen Überblick und sind modern und gut durchdacht. Zur Erleichterung der üblichen Einstellungen (Rückspiegel, Lenkrad usw.) werden einige zusätzliche permanente Schnellzugriffe angezeigt.

Sowohl vorne als auch hinten werden die Insass*innen durch den neuen, von Volvo entwickelten adaptiven Sicherheitsgurt geschützt. Bild: Volvo

Besondere Erwähnung verdient auch der neue adaptive Sicherheitsgurt, der seine Spannung an die Körperform der Insass*innen und die Heftigkeit eines Aufpralls anpassen kann. Eine kaum sichtbare Innovation – und eine Weltpremiere, aber ganz Volvo-like. [LB1]https://www.watson.ch/blogs/watts-on/825162762-volvo-erfindet-den-sicherheitsgurt-neu-fuer-suv-ex60

Komfort steht an erster Stelle

Auf der Strasse offenbart der EX60 seine wahre Natur. Die neue SPA3-Plattform sowie die dank Megacasting aus einem Stück gefertigte Hinterachskonstruktion, die Doppelquerlenker vorne und die Mehrlenker-Hinterachse bilden eine besonders ausgefeilte technische Basis.

Mithilfe des Megacasting-Verfahrens fertigt Volvo den gesamten hinteren Teil des Fahrgestells des EX60 aus einem einzigen Stück. Bild: Volvo

Volvo nutzt dies jedoch nicht, um die Dynamik seines SUV anzupreisen. Auch bei höheren Geschwindigkeiten bewahrt der EX60 seine vorbildliche Gelassenheit und Stabilität. Die P10-Version und ihr geregeltes Fahrwerk beeindrucken durch ihre Effizienz und ihre Fähigkeit, das Gewicht von 2,3 Tonnen zu kaschieren. Dennoch hat uns der P6 am meisten überzeugt. Er ist leichter und bietet eine bemerkenswerte Balance zwischen Komfort, Präzision und Fahrspass.

Hinzu kommen eine hervorragende Geräuschdämmung und die wie immer gelungenen Sitze – und schon hat man ein Auto, in dem die Kilometer wie im Flug vergehen, ohne dass man es merkt. Besondere Erwähnung verdient auch das wahnsinnig gute Bowers & Wilkins-Soundsystem, das in der Ausstattungsvariante «Ultra» angeboten wird.

Das Hi-Fi-System von Bowers & Wilkins besteht aus nicht weniger als 21 Lautsprechern. Image: Volvo

Schnellladung für den Volvo EX60

Das Aufladen ist ein weiterer Vorteil des EX60. Volvo gibt an, dass das Fahrzeug an einer Schnellladestation in nur 16 Minuten von 10 auf 80 % aufgeladen werden kann, wobei die Spitzenleistung beim P6 bei 320 kW und beim P10 bei 370 kW liegt. Alle Modelle sind zudem mit einem integrierten 22-kW-Wechselstrom-Ladegerät ausgestattet.

Dank seiner 800-V-Architektur lässt sich der EX60 in Rekordzeit aufladen: In etwa 16 Minuten lässt sich der Akku von 10 auf 80 % aufladen. Bild: Volvo

Erwähnenswert ist ausserdem die Einführung der «Offroad»-Version des EX60, des EX60 Cross Country, zum Jahresende, der sich durch ein spezielles Design sowie Unterfahrschutzplatten aus Edelstahl an der Vorder- und der Hinterachse auszeichnet. Sein Fahrwerk ist um 20 mm erhöht (im Offroad-Modus auf 40 mm erweiterbar). Er wird mit den oben genannten Motorisierungen P10 und P12 erhältlich sein.

Abenteuerlicher Look und erhöhte Bodenfreiheit bei der Cross-Country-Version. Bild: Volvo

Der EX60 ist ab 72 000 Franken erhältlich und kann sich somit gegenüber den deutschen Spitzenmodellen dieses Segments durchaus behaupten. Sein technologisches Konzept, das den Fahrer*innen dient, statt sie zu beeindrucken, macht ihn umso überzeugender.