Wie fliessendes Wasser

Das «Domain Name System», kurz DNS, sei im Grunde ein Telefonbuch für das Internet, erklärt das Wissenschaftsmagazin «Technology Review»: Wenn man beispielsweise «google.com» in den Browser eingebe, verwende der eigene Computer das DNS, um diesen Domainnamen in eine Internet-Adresse zu übersetzen. So werde der richtige Server im Internet identifiziert, um die Anfrage zu senden. Wenn ein Server auf eine Anfrage nicht antworte, springe ein anderer ein. Der Datenverkehr verhalte sich eher wie Wasser – er suche jede Lücke, durch die er fliessen kann.



«Die Schöpfer des DNS wollten ein System schaffen, das auch dann funktioniert, wenn Teile davon nicht mehr funktionieren, unabhängig davon, ob die Entscheidung, Teile davon zu beschädigen, absichtlich oder versehentlich war», wird der Informatiker Brad Karp vom University College in London zitiert. Diese eingebaute Widerstandsfähigkeit in der grundlegenden Struktur des Internets erschwere Russlands Plan, sich online zu isolieren.



Wenn Russland sein eigenes DNS erstellen könne, werde es zumindest «den Anschein einer Kontrolle über das Internet innerhalb seiner Grenzen haben». Dies erfordere die Konfiguration von Zehntausenden Systemen, und es werde schwierig, wenn nicht sogar unmöglich sein, all die verschiedenen Zugangspunkte zu identifizieren, die die Menschen in Russland verwenden, um online zu gehen.