Darum befürchten Apple-Insider angeblich einen mächtigen Produkt-Flop

Tim Cook (mit normaler Brille) an einer Streaming-Premiere Anfang März. Der Apple-Chef ist laut Berichten überzeugt, dass Augmented Reality die Welt erobern wird. Bild: keystone

Am 5. Juni hält Apple seine Show zum Auftakt der diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC ab. Wegen der mutmasslich geplanten Lancierung einer neuartigen Brille soll die Nervosität im Unternehmen gross sein.

Apple bringt regelmässig neue Produkte auf den Markt. Jedes Jahr warten Menschen auf der ganzen Welt auf neue iPhones – aber auch auf alle anderen Neuheiten, die das Tech-Unternehmen aus Kalifornien in den Handel bringt.

Unbestätigten Berichten zufolge arbeitet Apple auch an einem futuristischen Gerät namens «Reality One» oder «Reality Pro». Laut Gerüchteküche soll diese Mixed-Reality-Brille im kommenden Juni bei der Entwicklermesse WWDC vorgestellt werden.

Der US-Konzern hat Mittwoch angekündigt, dass seinevom Montag, 5. Juni, bis Freitag, 9. Juni, stattfindet.Zur gesamten Veranstaltung, die sich vorrangig an die weltweite Entwickler-Community richtet, soll es Video-Übertragungen geben. Und wie im Vorjahr wirdam Hauptsitz in Cupertino abgehalten, zu dem auch Medienvertreter eingeladen sind. Traditionell nutzt Apple diese Show, um Neuigkeiten zu den nächsten Versionen seiner Betriebssysteme (fürs iPhone und Co.) und eigenen Online-Diensten anzukündigen.

Apple-Keynote am 5. Juni