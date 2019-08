Digital

Steve Jobs lebt heimlich in Ägypten? Doppelgänger-Foto sorgt für Furore



Nanu, wen haben wir denn da?

Manchmal genügt ein Foto, um das Internet in Aufruhr zu bringen. «Steve Jobs versteckt sich in Ägypten, nachdem er seinen Tod vorgetäuscht hat»: So lautet der Titel eines Reddit-Postings, das einen Steve-Jobs-Doppelgänger zeigt.

Der unbekannte Mann, der aus Ägypten oder einem anderen arabischen Land stammen soll, sieht dem 2011 gestorbenen Apple-Gründer tatsächlich zum Verwechseln ähnlich. Die Reaktionen liessen nicht lang auf sich warten.

«OMG, Steve Jobs trägt keine Apple Watch.»

Und auch bei Twitter wurde in den letzten drei Tagen fleissig gewitzelt: Es wird spekuliert, dass sich der iCEO immer noch verstecke, um Unterhaltszahlungen für seine erste Tochter zu entkommen. Andere machen sich darüber lustig, dass er jetzt ohne Arbeit das Leben geniesse.

Bleibt daran zu erinnern, dass der echte Steve Jobs arabische Wurzeln hatte. Sein biologischer Vater war ein Syrer, der in die Vereinigten Staaten emigrierte und dort eine Amerikanerin heiratete. Die beiden gaben ihn früh zur Adoption frei, was die Biografie des späteren Apple-Chefs prägte.

Jobs, der Apple zusammen mit Steve Wozniak und Ron Wayne als Garagenfirma gegründet hatte, starb nach langjähriger Krebserkrankung im Oktober 2011. Er gilt als eine der prägendsten Figuren der neueren Computergeschichte. Mit iPod, iPhone und iPad legte er den Grundstein für Apples Aufstieg zum temporär wertvollsten Unternehmen der Welt.

