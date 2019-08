Digital

Apple veröffentlicht Notfall-Update für alle iPhones (iOS 12.4.1)



Darum sollten iPhone- und iPad-User (laut Apple) sofort updaten

Am Montagabend hat Apple iOS 12.4.1 veröffentlicht. iPhone- und iPad-Nutzer können ihre Betriebssystem-Software ab sofort aktualisieren. Grössere Probleme sind bislang nicht bei Twitter gemeldet worden. Allerdings wird mit dem Update unter anderem eine Sicherheitslücke geschlossen, die den «un0cover»-Jailbreak ermöglicht.

Die Aktualisierung bringe eine Reihe Fehlerbehebungen, unter anderem für die Schwachstelle, die den Jailbreak ermöglicht hatte, schreibt winfuture.de. Diese Lücke hatte Apple schon einmal mit geschlossen (mit dem Update auf iOS 12.3), dann aber vermutlich aus Versehen wieder «scheunentorweit» geöffnet mit dem nächsten Update (iOS 12.4).

Allen empfohlen ...

Apple erwähnt in der kurzen Beschreibung zum Update den Jailbreak nicht, sondern schreibt lediglich:

«iOS 12.4.1 bietet wichtige Sicherheits- und Stabilitätsupdates und wird allen Benutzern empfohlen.»

Entdeckt wurde die Schwachstelle ursprünglich von einer IT-Sicherheitsforscherin, die in Googles Project Zero arbeitet. Diese Gruppierung spürt Sicherheitslücken in Unternehmens-Software auf und meldet sie den Herstellern.

Neben dem Notfall-Update für iOS-Geräte gibts für Apple-User noch weitere Software-Aktualisierungen:

tvOS 12.4.1, für Apple TV,

watchOS 5.3.1, für die Apple Watch, und

macOS Mojave 10.14.6, für Macs.

