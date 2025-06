In Brasilien sollen Social-Media-Konzerne für ihre Inhalte haften

Der Bundesrat zögert. Laut Quellen in Bundesbern haben vor allem die SVP-Regierungsmitglieder Bedenken , mit einer Regulierung der Social-Media-Plattformen den US-Präsidenten Donald Trump zu verärgern.

In Deutschland und der EU gelten bereits schärfere Vorschriften für Social-Media-Plattformen. Das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz verpflichtet grosse Netzwerke seit 2017, eindeutig rechtswidrige Inhalte binnen 24 Stunden zu löschen. Verstösse können mit Bussgeldern bis zu 50 Millionen Euro geahndet werden.

Vier Richter müssen in dem seit Monaten aufgeschobenen Verfahren noch ihre Stimmen abgeben. Bereits abgegebene Stimmen können ausserdem noch geändert werden, obwohl dies nicht üblich ist. Der Prozess soll am Donnerstag fortgesetzt werden.

Richter Flávio Dino verwies auf jüngste Schul-Amokläufe in Brasilien, die durch Posts auf Social-Media-Plattformen angestachelt worden seien. Er las die Beiträge eines Nutzers vor, der schrieb, es mache ihm Freude, die Familien toter Kinder «weinend, blutend, sterbend» zu sehen.

Mit dem neuen Ansatz nähert sich Brasilien dem Vorgehen der Europäischen Union an, die ebenfalls die Macht der Social-Media-Konzerne begrenzen will.

X und Co. sollen in Brasilien gezwungen werden, konsequent gegen strafbare Postings vorzugehen. Bild: imago-images.de

