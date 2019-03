Digital

Apple

Neue AirPods: So sehen Apples neue kabellose Ohrstöpsel mit Ladecase aus



Apple lanciert neue AirPods – die Ohrstöpsel sind jetzt noch, äh, magischer ...

Und sie sehen noch gleich bescheuert aus. Aber das dürfte viele User nicht (mehr) stören.

Apple hat am Mittwoch die zweite Generation der AirPods angekündigt. Die kabellosen Ohrstöpsel gelten als Kassenschlager, wobei Apple keine genauen Zahlen verrät.

Wie sehen die neuen AirPods aus?

So wie die alten.

Bild: Apple

Das äusserliche Design ist unverändert, Hoffnungen auf eine neue Farbvariante haben sich nicht erfüllt.

Bild: Apple

Umfrage Wie gefallen dir die AirPods? Gut gut 👍

Würd ich mir nie ins Ohr stecken 👎

Meine Gehörgänge sind nicht kompatibel 😏

Abstimmen 2 Gut gut 👍 0%

Würd ich mir nie ins Ohr stecken 👎 0%

Meine Gehörgänge sind nicht kompatibel 😏 0%

Was ist neu?

Im Inneren steckt neue Technik, wie Apple in einer Medienmitteilung schreibt, so etwa der speziell für die Ohrstöpsel entwickelte H1-Chip. Der ermögliche eine Stunde zusätzlich an Sprechdauer. Insgesamt könne man mit einer Akkuladung nun bis zu drei Stunden sprechen. Bei der ersten AirPods-Generation war nach zwei Stunden Schluss – nach Adam Riese also eine Steigerung von 50 Prozent.

«AirPods liefern ein magisches kabelloses Erlebnis und sind zu einem der beliebtesten Produkte geworden, die wir je hergestellt haben.»

Das neue Ladecase soll zusätzliche Energie für bis zu 24 Stunden liefern und lässt sich drahtlos mit jedem Qi-kompatiblen Ladegerät aufladen. Oder per Lightningkabel.

Der neue H1-Chip ermögliche die Aktivierung der eingebauten Sprachassistentin per «Hey Siri». Die Funktion gibt es bereits auf dem iPhone und Macbook. Bislang musste man Siri per Doppeltipp auf den Ohrstöpsel aktivieren.

Apple verspricht zudem, dass sich die Ohrstöpsel nun schneller mit anderen Geräten verbinden, sodass man nahtloser zwischen Geräten hin und her wechseln kann.

Was kostet's?

Die neuen AirPods mit Standard-Ladecase sind für 179 Franken bei Apple erhältlich.

AirPods mit dem neuen kabellosen Ladecase kosten sogar 229 Franken und können ab sofort auf apple.com und in der Apple Store App sowie ab nächster Woche in den Apple Stores bestellt werden.

Wer bereits AirPods besitzt und nur das Ladecase kaufen will, muss dafür 89 Franken hinblättern.

Apple hatte die kabellosen In-Ear-Kopfhörer im September 2016 gemeinsam mit dem iPhone 7 präsentiert, dem ersten iPhone ohne Kopfhörerbuchse. Nach verzögertem Start wurden die AirPods bislang unverändert angeboten.

(dsc)

Zwei Kopfhörer für Hobbysportler im Test

Die Schweizerin, die die Lasertechnik revolutionierte

Abonniere unseren Newsletter