«Emergency SOS via Satellite» heisst das neue Feature.

So könne man mit dem iPhone Hilfe rufen, wenn man «off the grid» sei.



Apple ermöglicht also Notrufe per Satellitenkommunikation. Die Funktion soll überall verfügbar sein, wo es keinen Mobilfunkempfang gibt. Apple hat zudem einen neuen Textkompressions-Algorithmus entwickelt, mit dem man Notruf-Nachrichten absetzen kann – im Idealfall in nur 15 Sekunden.



Der Haken aus Schweizer Sicht: Die innovative neue Funktion wird vorläufig nur in Nordamerika verfügbar sein. Ab November.



Das Feature sei zwei Jahre lang kostenlos, danach kostet es Gebühren, die Apple noch nicht genannt hat.