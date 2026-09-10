Szene aus der neuen Apple-TV-Produktion «Mayday». Es gibt erfreuliche und weniger gute Nachrichten zur neuen Hardware. Bild: keystone

Da ist es, das erste faltbare iPhone – und der Schweizer Preis liegt unter 2000 Franken 🤪

Apple hat am Mittwochabend verschiedene neue Geräte vorgestellt, darunter sein faltbares «iPhone Duo». Hier gibt's alles Wissenswerte zum wichtigsten Special Event der Kalifornier.

Daniel Schurter Folge mir

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Ab 19 Uhr blickte die Techwelt nach Cupertino. Dort hat Apple seinen grossen Herbst-Event abgehalten, der sich traditionsgemäss um neue iPhones drehte.

Geheimhaltung war gestern. Dank intensiv brodelnder Gerüchteküche und detaillierter Leaks wussten wir ziemlich gut Bescheid, was uns am «Special Event» erwartet. Apple betitelte die nur rund 80-minütige Veranstaltung mit «Surprise and shine» (Überrasche und strahle).

Die Produkte-Show wurde live im Internet übertragen und ist bei YouTube verfügbar (siehe unten). Die wichtigsten Ankündigungen findest du in diesem Beitrag. Tiefgründige Analysen werden leider noch etwas länger dauern ...

1 / 10 Apple erstes Falt-Smartphone, das iPhone Duo Der neue CEO von Apple, John Ternus, mit dem «One More Thing» an der traditionell wichtigsten Produktevorstellung des Jahres. Es ist das iPhone Duo – ein faltbares Smartphone im Reisepass-Format, das sich aufklappen lässt. quelle: keystone / jeff chiu

Was kosten die neuen Apple-Geräte in der Schweiz?

Der US-Konzern informiert auf seiner Schweizer Website über die hiesigen Preise:

iPhone Duo: ab 1999 Franken

Der Hersteller bietet folgende Speicherkapazitäten: 256 Gigabyte (GB), 512 GB, 1 Terabyte (TB) oder 2 TB.

Das iPhone Duo Case und das iPhone Duo Folio mit Standfuss können ab Freitag, 16. Oktober, 14 Uhr, vorbestellt werden. Laut Mitteilung wird Apples erstes faltbares Smartphone mit iOS 27.1 verfügbar sein, ab 23. Oktober 2026.

Gegen Aufpreis erhältlich ist folgendes Zubehör: Das «iPhone Duo Case» kostet zusätzlich 75 Franken, erhältlich in «Navyblau» und «Sand», das «iPhone Duo Folio mit Standfuss» kostet 129 Franken, in Navyblau oder Taupe.

Wir kommen zu den beiden neuen iPhone-18-Pro-Modellen, die ab dem 12. September bestellt werden können und ab dem 18. September verfügbar sein sollen.

iPhone 18 Pro: ab 1199 Franken.

ab 1199 Franken. iPhone 18 Pro Max: ab 1299 Franken.

Und damit zu den neuen Smartwatch-Modellen:

Apple Watch Series 12 : ab 369 Franken.

: ab 369 Franken. Apple Watch Ultra 4: ab 749 Franken.

Ab heute könne man sie vorbestellen. Ab Freitag, 18. September, sollen die Modelle im Handel erhältlich sein.

Bleiben noch die neuen Bluetooth-Ohrstöpsel, die ab Freitag, 18. September, verfügbar sein sollen:

AirPods 5 : 119 Franken.

: 119 Franken. AirPods 5 mit kabellosem Ladecase: 139 Franken.

Was will Apple beim Falt-iPhone besser machen als die Konkurrenz?

Während Apples Falt-iPhone Jahre nach den Vorreitern auf den Markt kommt, will der Konzern auch damit punkten, dass er bisherige Probleme der Kategorie besser löst. Unter anderem soll die auffällige Falte in der Mitte des aufgeklappten Displays deutlich weniger zu sehen sein als bei Geräten der Konkurrenz. Die Kamera im inneren Bildschirm wurde unter der Display-Oberfläche versteckt.

Zugleich musste Apple einige Kompromisse eingehen. So ist der optische Zoom auf 2x beschränkt. Und statt der Gesichtserkennung FaceID wird es wie frühere Modelle per Fingerabdruck entsperrt.

Vorstoss in die Nische

Faltbare Smartphones sind bisher nach wie vor eine Nischen-Kategorie - obwohl unter anderem Samsung, Huawei und Google mit seinen Pixel-Telefonen solche Geräte seit Jahren anbieten. Auf die Kategorie entfallen nach Berechnungen der Marktforschungsfirma IDC nur gut zwei Prozent des weltweiten Smartphone-Absatzes.

IDC prognostiziert, dass Apple trotz des späten Starts binnen zwölf Monaten die Führung in dem Marktsegment übernehmen wird. 2027 werde Apple bei faltbaren Smartphones 31 Prozent des Marktes nach Stückzahlen und 44 Prozent beim Umsatz halten, sagt IDC voraus.

Aktuell führend sei Huawei. Vom chinesischen Konzern kommt demnach etwa jedes zweite verkaufte Auffalt-Smartphone – obwohl Huawei wegen US-Sanktionen keine Google-Dienste oder mit US-Beteiligung entwickelte Chips in seinen Geräten verwenden kann und damit weitgehend aus westlichen Märkten herausgedrängt wurde.

International war zuletzt vor allem Samsung die treibende Kraft bei Falt-Smartphones. Der südkoreanische Konzern versuchte im Sommer, dem Apple-Einstieg mit einem Gerät in einem ähnlichen Format zuvorzukommen, dem Galaxy Z Fold 8 ab 1883 Franken. Zuvor setzte der jahrelang schärfste Apple-Rivale auf schmalere Modelle, die sich zu einem quadratischen Display auffalten.

Das Wichtigste im Ticker

Schicke uns deinen Input 20:20 Alle neuen Produkte im Überblick



Apple lanciert neue (teure) iPhones, aufgemotzte Apple-Watch-Modelle und die nächste AirPods-Generation. 20:21 Die neue iPhone-Palette

Das populärste Smartphone der Welt hat einen neuen, ziemlich breiten Bruder... 19:58 Vorhang auf für das iPhone Duo



Es wird in zwei Farben angeboten: «Sternenweiss» und einem dunklen Blau namens «Nachthimmel».



Logisch, ist es aufgeklappt das grösste iPhone-Display aller (bisherigen) Zeiten. Die Bildschirm-Diagonale beträgt dann 7,6 Zoll.







Ähnlich wie Samsungs Galaxy Z Fold 8 bietet das iPhone Duo im geschlossenen Zustand ein 5,4-Zoll-Display auf der Vorderseite. Beide Bildschirme haben das gleiche Seitenverhältnis, und der 7,6 Zoll grosse Innenbildschirm sei 50 Prozent grösser als der des neuen iPhone 18 Pro Max und 80 Prozent grösser als der des iPhone 18 Pro.



So sieht es zugeklappt aus, mit Display auf der Frontseite:





Wie robust ist es?

Das Gehäuse ist aus Titan. Es sei mit internen Keramikfasern verstärkt, die dreimal stärker seien als Titan der Güteklasse 5, die weltweit am häufigsten eingesetzte und wichtigste Titanlegierung. Was auch immer das heisst bezüglich Robustheit 😏



Die Rückseite des iPhone Duo bestehe aus gehärtetem «Ceramic Shield»-Spezialglas, die Vorderseite sei mit «Ceramic Shield 2» geschützt.



Der neue Apple-Chef ist sichtlich stolz ...





Ok, diese Nutzungsmöglichkeiten sehen ziemlich gemütlich aus ...





Gefaltetes iPhone mit 5,4 Zoll-Bildschirm:





Das Gehäuse des Duo soll sehr stabil sein. IP68-Bewertung bedeutet staubsicher und geschützt vor Wasserspritzern. Tauchen sollte man damit aber nicht.



Laut Apple sind es über 30 Stunden Video-Abspielzeit auf dem grossen Display.

Diese «Ausdauer» sei dank zwei verbauten Akkus möglich.

Hier das Röntgen-Bild:





So sehen Hintergrundbilder auf dem iPhone Duo aus:





Wie das 18 Pro und Pro Max wird auch das iPhone Duo von Apples «A20 Pro»-Chip angetrieben. Mobilfunkverbindungen erfolgen über das laut Hersteller besonders leistungsfähige und energieeffiziente interne «C2»-Modem.



Die besten Features gemäss Apple-Grafik:





Preis und Verfügbarkeit

Das iPhone Duo kann ab 16. Oktober vorbestellt werden und ist ab 23. Oktober erhältlich, einen Monat später als die beiden 18-Pro-Modelle.



Der Preis für das erste faltbare iPhone beginnt bei 1999 US-Dollar – für 256 GB Speicherplatz, optional sind bis zu 2 Terabyte (TB) erhältlich. Da ist es, das erste faltbare Smartphone von Apple. Name: iPhone Duo.Es wird in zwei Farben angeboten: «Sternenweiss» und einem dunklen Blau namens «Nachthimmel».Logisch, ist es aufgeklappt das grösste iPhone-Display aller (bisherigen) Zeiten. Die Bildschirm-Diagonale beträgt dann 7,6 Zoll.Ähnlich wie Samsungs Galaxy Z Fold 8 bietet das iPhone Duo im geschlossenen Zustand ein 5,4-Zoll-Display auf der Vorderseite. Beide Bildschirme haben das gleiche Seitenverhältnis, und der 7,6 Zoll grosse Innenbildschirm sei 50 Prozent grösser als der des neuen iPhone 18 Pro Max und 80 Prozent grösser als der des iPhone 18 Pro.So sieht es zugeklappt aus, mit Display auf der Frontseite:Das Gehäuse ist aus Titan. Es sei mit internen Keramikfasern verstärkt, die dreimal stärker seien als Titan der Güteklasse 5, die weltweit am häufigsten eingesetzte und wichtigste Titanlegierung. Was auch immer das heisst bezüglich Robustheit 😏Die Rückseite des iPhone Duo bestehe aus gehärtetem «Ceramic Shield»-Spezialglas, die Vorderseite sei mit «Ceramic Shield 2» geschützt.Der neue Apple-Chef ist sichtlich stolz ...Ok, diese Nutzungsmöglichkeiten sehen ziemlich gemütlich aus ...Gefaltetes iPhone mit 5,4 Zoll-Bildschirm:Das Gehäuse des Duo soll sehr stabil sein. IP68-Bewertung bedeutet staubsicher und geschützt vor Wasserspritzern. Tauchen sollte man damit aber nicht.Laut Apple sind es über 30 Stunden Video-Abspielzeit auf dem grossen Display.Diese «Ausdauer» sei dank zwei verbauten Akkus möglich.Hier das Röntgen-Bild:So sehen Hintergrundbilder auf dem iPhone Duo aus:Wie das 18 Pro und Pro Max wird auch das iPhone Duo von Apples «A20 Pro»-Chip angetrieben. Mobilfunkverbindungen erfolgen über das laut Hersteller besonders leistungsfähige und energieeffiziente interne «C2»-Modem.Die besten Features gemäss Apple-Grafik:Das iPhone Duo kann ab 16. Oktober vorbestellt werden und ist ab 23. Oktober erhältlich, einen Monat später als die beiden 18-Pro-Modelle.Der Preis für das erste faltbare iPhone beginnt bei 1999 US-Dollar – für 256 GB Speicherplatz, optional sind bis zu 2 Terabyte (TB) erhältlich. 19:50 iOS 27 kommt am 14. September Am kommenden Montag, 14. September, wird das nächste grosse System-Update für iPhones veröffentlicht, iOS 27. Die wichtigste Neuerung ist Siri AI , die mit Spannung erwartete KI-gestützte Überarbeitung der Sprachassistentin Siri.



Siri AI wird mit iOS 27 als Betaversion eingeführt und ist zunächst nur auf Englisch verfügbar. Apple kündigt an, dass die Unterstützung für Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch im Oktober folgen werde (dazu unten mehr). 19:46 Apple Watch Series 12 und Ultra 4

Apple Watch Series 12 und Ultra 4.







Die neuen Features der Series 12:





Die neuen Features der Ultra 4:

Wie vorab berichtet, werden zwei neue Smartwatch-Modelle lanciert:Apple Watch Series 12 und Ultra 4.Die neuen Features der Series 12:Die neuen Features der Ultra 4: 19:39 Die neuen AirPods 5







Verfügbarkeit laut Ankündigung: ab 18. September.

Vorbestellungen seien ab sofort möglich.



John Ternus war Vizepräsident für Hardwareentwicklung, als die ersten AirPods 2016 auf den Markt kamen. Daher sei es passend, dass die neueste Version der AirPods bei seiner ersten Veranstaltung als neuer CEO angekündigt wird, kommentiert The Verge. Die neuen, natürlich weissen Bluetooth-Ohrstöpsel AirPods 5 kosten in den USA 129 Dollar, mit kabellos aufladbarem Lade-Case 149 Dollar.Verfügbarkeit laut Ankündigung: ab 18. September.Vorbestellungen seien ab sofort möglich.John Ternus war Vizepräsident für Hardwareentwicklung, als die ersten AirPods 2016 auf den Markt kamen. Daher sei es passend, dass die neueste Version der AirPods bei seiner ersten Veranstaltung als neuer CEO angekündigt wird, kommentiert The Verge. 19:19 Neuigkeiten zu Siri für zwischendurch







Und diese Ankündigung gibts zu den Sprachen, in denen die neue iPhone-KI «Apple Intelligence» (per System-Update) verfügbar sein wird:







User in der Europäischen Union (EU) bleiben demnach weiterhin aussen vor – zu einer möglichen Einigung gibt es keine neuen Infos.



Logisch, das Apple auch hier die Werbetrommel rührt:

Die neuen iPhones seien für das Zusammenspiel mit Apple Intelligence und Siri AI gerüstet, inklusive ausdrucksstärkerer Stimmen von Siri AI. Die mit generativer künstlicher Intelligenz aufgemotzte «Siri AI» gibts zuerst nur in englischer Sprache, im Oktober sollen weitere Sprachen folgen.Und diese Ankündigung gibts zu den Sprachen, in denen die neue iPhone-KI «Apple Intelligence» (per System-Update) verfügbar sein wird:User in der Europäischen Union (EU) bleiben demnach weiterhin aussen vor – zu einer möglichen Einigung gibt es keine neuen Infos.Logisch, das Apple auch hier die Werbetrommel rührt:Die neuen iPhones seien für das Zusammenspiel mit Apple Intelligence und Siri AI gerüstet, inklusive ausdrucksstärkerer Stimmen von Siri AI. 19:10 Und so sieht das iPhone 18 Pro aus







Die neuen Pro-Modelle sind in den Farben Tiefschwarz, Silber, «Gletscher» und Burgunderrot erhältlich und verfügen über eine farblich abgestimmte Glasrückseite. Sie sind wie erwartet mit dem neuen «A20 Pro»-Chip ausgestattet und sollen – keine Überraschung – die längste Akkulaufzeit aller iPhones bieten.



Das iPhone 18 Pro und das 18 Pro Max können ab Samstag (12. September) bestellt werden. Verfügbar seien die neuen Modelle ab 18. September.







Die Schweizer Preise folgen später.



Hier noch eine Apple-Grafik zu den neuen Features:

Ein erster Screenshot zum neuen Pro-Modell mit neuer Farbe.Die neuen Pro-Modelle sind in den Farben Tiefschwarz, Silber, «Gletscher» und Burgunderrot erhältlich und verfügen über eine farblich abgestimmte Glasrückseite. Sie sind wie erwartet mit dem neuen «A20 Pro»-Chip ausgestattet und sollen – keine Überraschung – die längste Akkulaufzeit aller iPhones bieten.Das iPhone 18 Pro und das 18 Pro Max können ab Samstag (12. September) bestellt werden. Verfügbar seien die neuen Modelle ab 18. September.Die Schweizer Preise folgen später.Hier noch eine Apple-Grafik zu den neuen Features: 19:05 Zum Auftakt ein Scherzchen



Wobei: Der neue CEO steht nicht live auf der Bühne. Im Hintergrund ist das Rund des Ufo-artigen Firmen-Hauptsitzes in Cupertino zu sehen.



Nach ausführlicher iPhone-Werbung wird tatsächlich der abgetretene Apple-Chef Tim Cook im Apple Park gezeigt. Doch der lacht und führt seinen Nachfolger ein. Bühne frei für John Ternus.Wobei: Der neue CEO steht nicht live auf der Bühne. Im Hintergrund ist das Rund des Ufo-artigen Firmen-Hauptsitzes in Cupertino zu sehen. 18:51 iPhone Duo – who cares? Das erste faltbare Smartphone von Apple soll also tatsächlich «Duo» heissen, und nicht «Ultra». Wenn das mal kein schlechtes Omen ist?



The Verge ruft in Erinnerung, dass Google diesen Namen für einen seiner vielen gescheiterten Versuche im Bereich Messaging und Chat verwendet habe und auch Konkurrent Microsoft wählte ihn bereits für seine eigenen faltbaren Geräte, das Surface Duo und das Surface Duo 2. 18:41 Vorfreude und bitz Wehmut ...



Gleich wird Apple seine super-duper neue Hardware präsentieren. Und traditionsgemäss auch ankündigen, wann die neue System-Software kommt. 18:35 Der neue Apple-Chef twittert



pic.twitter.com/CLu9eRDP5b — John Ternus (@johnternus) September 9, 2026 Der neue Apple-Chef John Ternus hat kurz vor seinem ersten Special Event als Konzernchef sein zweites X-Posting überhaupt abgesetzt. In dem 14-Sekunden-Clip ist ein Scheinwerfer zu sehen und der Rand eines iPhones. Laut Beobachtern offenbar ein subtiler Hinweis auf eine variable Kamera-Blende, die erstmals beim iPhone 18 Pro und 18 Pro Max dabei sein soll.

Die Keynote im Video

Die Vorberichterstattung

1. Das iPhone Ultra Duo

Das Highlight der heutigen Keynote – zumindest aus Sicht des Unternehmens – ist das «iPhone Ultra» – Apples relativ später Einstieg in den Markt für faltbare Smartphones.

Update: Angeblich heisst es« iPhone Duo». Dies will Techjournalist Mark Gurman erfahren haben.

Die Displays: Erwartet wird ein Gerät mit rund 5,5 Zoll grossem Aussendisplay, das sich auf ein 7,8 Zoll grosses Innendisplay aufklappen lässt. Gerüchten zufolge ist es Apple gelungen, die Falz (die sogenannte «Crease») in der Mitte des Hauptbildschirms sichtbar zu reduzieren.

Erwartet wird ein Gerät mit rund 5,5 Zoll grossem Aussendisplay, das sich auf ein 7,8 Zoll grosses Innendisplay aufklappen lässt. Gerüchten zufolge ist es Apple gelungen, die Falz (die sogenannte «Crease») in der Mitte des Hauptbildschirms sichtbar zu reduzieren. Technik und Akku: Unter der Haube arbeiten voraussichtlich Apples neuer A20-Chip und üppige 12 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher (RAM). Um beide Displays zuverlässig mit Strom zu versorgen, soll der Akku auf 5000 bis 5500 Milliamperestunden (mAh) anwachsen.

Unter der Haube arbeiten voraussichtlich Apples neuer A20-Chip und üppige 12 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher (RAM). Um beide Displays zuverlässig mit Strom zu versorgen, soll der Akku auf 5000 bis 5500 Milliamperestunden (mAh) anwachsen. Kameras und Sicherheit: Das Gerät soll zwei Kamera-Linsen auf der Geräte-Rückseite sowie eine Selfie-Kamera besitzen. Ein interessantes Detail: Apple könnte beim iPhone Ultra auf seine Fingerabdruck-Scanner-Technologie «Touch ID» setzen statt die Gesichtserkennung Face ID.

Das Gerät soll zwei Kamera-Linsen auf der Geräte-Rückseite sowie eine Selfie-Kamera besitzen. Ein interessantes Detail: Apple könnte beim iPhone Ultra auf seine Fingerabdruck-Scanner-Technologie «Touch ID» setzen statt die Gesichtserkennung Face ID. Der Preis: Wegen teurerer Bauteile und der explodierten Speicherpreise wird erwartet, dass das iPhone Ultra bei über 2000 US-Dollar startet.

MacRumors zeigt im Video, wie das Foldable aussehen könnte: Video: YouTube/MacRumors

Das Apple-Foldable sei im geöffneten Zustand breiter als hoch und erinnere an ein zusammenklappbares iPad Mini, meint MacRumors. Samsungs kürzlich lanciertes Galaxy Z Fold 8 komme ihm bezüglich Design wohl am nächsten.

2. Neue Pro-iPhones

Wer das klassische Design bevorzugt, dürfte auf das iPhone 18 Pro und das 18 Pro Max gespannt sein. Apple erfindet das Rad hier nicht neu, sondern liefert erneut nur gezielte Verbesserungen gegenüber den Vorjahresmodellen.

Minimal mehr Platz auf dem Display: Die «Dynamic Island» genannte ovale Aussparung im obersten Bereich des Touchscreens soll etwas kleiner ausfallen.

Die «Dynamic Island» genannte ovale Aussparung im obersten Bereich des Touchscreens soll etwas kleiner ausfallen. Neue Kameras: Die Pro-Modelle erhalten voraussichtlich Kameras mit variabler Blende. Dadurch können die Linsen in dunklen Umgebungen mehr Licht einfangen – ganz ähnlich wie bei klassischen Fotokameras.

Die Pro-Modelle erhalten voraussichtlich Kameras mit variabler Blende. Dadurch können die Linsen in dunklen Umgebungen mehr Licht einfangen – ganz ähnlich wie bei klassischen Fotokameras. Mehr Rechenleistung: Auch hier kommt die neue Chip-Eigenentwicklung A20 zum Einsatz. Hinzu kommt Apples hauseigenes C2-Modem, das sowohl die Mobilfunkleistung als auch den Datenschutz verbessern soll.

Auch hier kommt die neue Chip-Eigenentwicklung A20 zum Einsatz. Hinzu kommt Apples hauseigenes C2-Modem, das sowohl die Mobilfunkleistung als auch den Datenschutz verbessern soll. Neue iPhone-Farben: Neben Schwarz und Hellgrau soll es neue Farbtöne wie «Dark Cherry» (Dunkelkirsche) und «Sky Blue» (Himmelblau) geben.

Neben Schwarz und Hellgrau soll es neue Farbtöne wie «Dark Cherry» (Dunkelkirsche) und «Sky Blue» (Himmelblau) geben. Der Preis: Die Einstiegspreise dürften bei 1300 US-Dollar (iPhone Pro) bzw. 1400 Dollar (Pro Max) liegen.

Was ist mit bezahlbaren iPhones?

Apple rückt offenbar bei seiner wichtigsten Gerätekategorie von reinen Herbst-Lancierungen ab. Das reguläre iPhone 18, ein günstiges iPhone 18e und das besonders dünne iPhone Air 2 sollen erst im Frühjahr 2027 erscheinen. Dies will der US-Techjournalist Mark Gurman (Bloomberg) erfahren haben, der hervorragende Insider-Kontakte in Cupertino hat.

PS: Laut Gurman plant Apple zum 20. Geburtstag des iPhones im kommenden Jahr ein drastisches Redesign mit dem iPhone 20 Pro. Erwartet wird ein fast randloses Display mit gebogenem Glas, das sich über die Gehäusekanten wölbt.

3. Neue Apple Watches

Auch am Handgelenk tut sich einiges.

Die Apple Watch Series 12 bringt ein starkes Upgrade bezüglich «Innenleben» mit.

KI-Chip: Apples neuer S11-Chip wird das Herzstück der Smartwatch. Es ist der erste Prozessor, der während Apples grosser KI-Offensive erscheint. Sprich: Neue nützliche KI-Funktionen sind sehr wahrscheinlich.

Apples neuer S11-Chip wird das Herzstück der Smartwatch. Es ist der erste Prozessor, der während Apples grosser KI-Offensive erscheint. Sprich: Neue nützliche KI-Funktionen sind sehr wahrscheinlich. Gesundheit: Ein neuer «Always-on»-Herzfrequenzsensor soll noch präzisere Gesundheitsdaten liefern.

Ein neuer «Always-on»-Herzfrequenzsensor soll noch präzisere Gesundheitsdaten liefern. Material: Fans edler Materialien dürften aufatmen – die Keramik-Version der Apple Watch feiert wohl ihr Comeback in den Farben Weiss und Dunkelgrau.

Für Extremsportler und Outdoor-Fans steht die leicht verbesserte Apple Watch Ultra 4 in den Startlöchern:

Hardware: Optisch soll sich die Sport-Smartwatch stark am Vorgängermodell Ultra 3 orientieren. Es sollen der leistungsstärkere S12-Chip und der neue Always-on-Herzfrequenzsensor wie bei der Series 12 verbaut sein.

Das war's schon?

Neben den grossen Zugpferden könnte Apple unter Führung des neuen CEOs John Ternus den Abend nutzen, um weitere Produkte vorzustellen oder voranzukündigen.

Das erste Smart-Home-Display: Apple könnte seinen allerersten «Home Hub» vorstellen. Gerüchten zufolge handelt es sich um ein Gerät mit 7-Zoll-Bildschirm, Kamera und Bewegungssensoren, das von «Siri AI» gesteuert wird.

Apple könnte seinen allerersten vorstellen. Gerüchten zufolge handelt es sich um ein Gerät mit 7-Zoll-Bildschirm, Kamera und Bewegungssensoren, das von «Siri AI» gesteuert wird. Weitere Hardware-Upgrades: Auch ein neues Apple TV 4K, ein HomePod Mini mit schnellerem Prozessor oder die fünfte Generation der Bluetooth-Ohrstöpsel AirPods gelten als mögliche Kandidaten für die Keynote.

Was ist mit neuen Macs und iPads?

Tatsächlich kursieren Gerüchte über weitere Apple-Produkte, die noch vor Ende 2026 auf den Markt kommen sollen, darunter ein iPad Mini mit OLED-Display, also besserer Darstellung. Aber wahrscheinlich werden sie erst an einer zweiten Veranstaltung im Oktober oder November vorgestellt.

Neue Chips: Für den Mac Mini, iMac und Mac Studio stehen M5-Upgrades an. 2027 sollen neue MacBook Airs und performantere iPad Pros mit M6-Chip folgen.

Für den Mac Mini, iMac und Mac Studio stehen M5-Upgrades an. 2027 sollen neue MacBook Airs und performantere iPad Pros mit M6-Chip folgen. Macbook mit Touchscreen: Das «MacBook Ultra» soll laut Mark Gurman das erste Apple-Notebook mit OLED-Touchscreen werden. Passend dazu dürfte das Betriebssystem macOS 27 Touch-Eingaben unterstützen.

Wan kommt die neue iPhone-Software?

Die Veröffentlichung der nächsten Generation aller wichtigen Apple-Betriebssysteme steht kurz bevor: iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 und macOS 27 «Golden Gate».

Besitzer kompatibler iPhones, iPads, Macs und Apple Watches können die entsprechenden System-Updates kostenlos installieren, sobald Apple sie veröffentlicht.

Basierend auf den bisherigen Veröffentlichungszeiträumen könnten iOS 27 und weitere Updates bereits am 14. September erscheinen, prognostizierte MacRumors. Damit lagen die amerikanischen Tech-Blogger goldrichtig.