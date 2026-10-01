Zürcher Polizei steigt bei X aus – und wechselt zu WhatsApp
Die Stadtpolizei Zürich ist gemäss Mitteilung vom Donnerstag nicht mehr auf Elon Musks Social-Media-Plattform X aktiv. Stattdessen betreibt sie nun einen WhatsApp-Kanal.
Über diesen abonnierbaren Kanal sollen Interessierte «aktuelle Polizeimeldungen, Verkehrsinformationen, dringende Präventionshinweise sowie weitere relevante Informationen» direkt auf ihr Smartphone erhalten.
WhatsApp gehört zum US-amerikanischen Meta-Konzern, unter der Leitung von Mark Zuckerberg.
Grund für den Ausstieg bei X sei «das veränderte Kommunikationsverhalten auf dieser Plattform», heisst es in der Mitteilung der Stadtpolizei. Auf Nachfrage erklärt Daniela Brunner, Chefin Information und Kommunikation:
Was sich in den letzten Jahren ebenfalls verändert hat, ist die Kommunikationskultur: Unter unseren Posts wurde vielfach nicht über den eigentlichen Inhalt diskutiert, sondern über andere Belange, und der respektvolle Diskurs wurde immer seltener.»
Die Kantonspolizei Zürich ist weiter bei X aktiv.
Elon Musk leitet die Social-Media-Plattform, die früher Twitter hiess, seit der Übernahme 2022 als Eigentümer und Chef. 2025 gliederte er die Plattform in die Geschäftsstrukturen seines KI-Unternehmens xAI (heute SpaceXAI) ein.
Quellen
- stadt-zuerich.ch: Stadtpolizei Zürich neu auf WhatsApp (Medienmitteilung)
- whatsapp.com: Kanal der Stadtpolizei Zürich
(dsc)