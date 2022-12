Wegen Project Raven rollen Köpfe

Ein «BuzzFeed News»-Bericht im Sommer 2022 löste bei der TikTok-Eigentümerin, dem chinesischen Unternehmen Bytedance eine interne Untersuchung aus: Project Raven.



Im August 2022 fand «Forbes» zudem LinkedIn-Profile von dreihundert ByteDance-Angestellten, die zeigten, dass sie zuvor für chinesische Staatsmedien gearbeitet hatten.



Im Oktober 2022 enthüllte «Forbes» fragwürdige Überwachungstaktiken, die von einem in China ansässigen Team bei ByteDance gesteuert worden seien.



Das Team, das die Überwachungskampagne beaufsichtigte, war die Abteilung «Internal Audit and Risk Control» von ByteDance, eine in Peking ansässige Einheit, die hauptsächlich für die Durchführung von Untersuchungen zu potenziellem Fehlverhalten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ByteDance verantwortlich sei.



Neben der Entlassung des Chief Internal Auditor von TikTok, Chris Lepitak, der nach dem ersten Bericht von «Forbes» über das Überwachungsprogramm im Oktober 2022 suspendiert worden war, hat ByteDance aufgrund der Ergebnisse zwei weitere TikTok-Mitarbeiter in den USA und China entlassen, wie «Forbes» schreibt.

