Real-Life «Mario Kart» auf dem Rasenmäher – Quadcopter machts möglich



Screenshot: YouTube

Auf dem Rasenmäher sitzend Real-Life «Mario Kart» spielen – so gehts!

Der unabhängige Filmemacher Ian Padgham hat geschafft, wo von viele «Mario Kart»-Fans träumen: das Fahren mit einem Rasenmäher auf einem abgesperrten Parcours, aus der Perspektive einer selbstfliegenden Drohne. Bevor wir mehr verraten, schau dir einfach das folgende Video an:

Das sehenswerte Video: Video: YouTube/origiful

Wie hat er das gemacht?

Padgham stellte seine Skydio-Drohne so ein, dass sie ihn verfolgte und beim Herumfahren filmte. Dann fügte er in der Nachbearbeitung eine Menge grafische Computereffekte (CG) hinzu. Gegenüber The Verge verriet er: «Das Filmmaterial selbst war schon ziemlich stabil, also konnte ich es einfach in After Effects und Cinema 4D nehmen und Tracking machen und eine Topo-Karte des Grundstücks erstellen.»

Dann musste er sich nur noch witzige Ideen für Hindernisse und Gegner ausdenken, die digitalen Charaktere erstellen und schliesslich am Computer alles zusammenzufügen.

Verfolgungs-Modus

The Verge zeigt sich begeistert von der modernen Drohnen-, bzw. Quadcopter-Technologie. Man müsse sich überhaupt nicht um die Steuerung kümmern, sondern können sich voll auf das Lenken des Rasenmähers konzentrieren.

Aus Sicht der betroffenen Nachbarn bleibt anzumerken, dass es sich hoffentlich um Elekto-Rasenmäher handelt, statt knatternder und stinkender Verbrenner-Motoren.

The Verge hat den Quadcopter Skydio 2, der 999 Dollar kostet, schon 2019 getestet und hob damals speziell die automatische Kollisions-Vermeidungs-Funktion hervor.

(dsc, via The Verge)

