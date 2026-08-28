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Gamescom: Darum ist die AfD auf der Computerspiel-Messe nicht willkommen

Social media influencer and live streamer Kunshikitty walks through the exhibition halls during the opening of Gamescom, the world&#039;s biggest gaming event and most important business platform for ...
Tummelplatz für Influencer: Die Gamescom findet noch bis am 30. August in Köln statt.Bild: keystone

Darum ist die AfD auf der grössten Computerspiel-Messe der Welt nicht willkommen

Die als rechtsextrem geltende deutsche Partei ist auch an der Gamescom in Köln ein Thema: An der weltweit grössten Messe für Computer- und Videospiele will man nichts mit ihr zu tun haben.
28.08.2026, 11:5328.08.2026, 12:01
Ein Artikel von
t-online

An der derzeit stattfindenden Computerspiel-Messe Gamescom haben Vertreter der AfD nach Ansicht der Veranstalter nichts verloren. Der Geschäftsführer des Game-Branchenverbandes, Felix Falk, erklärte in Köln:

«Diejenigen, die demokratische Prinzipien und eine offene Gesellschaft bekämpfen, so wie die AfD es tut, die sind nicht unser Partner und die sind auf einer Gamescom nicht willkommen.»
Felix Falk ist Geschäftsführer der Interessenvertretung der Videospiel-Industrie in Deutschland

Die Begründung

Deutschland sei ein Land, in dem Vielfalt, Gleichberechtigung und demokratischen Rechte hochgehalten und beschützt werden, sagte Falk. Und weiter:

«Wir treten ein für die freiheitlich demokratische Grundordnung und den Rechtsstaat, wir treten ein für Vielfalt und das respektvolle Miteinander unterschiedlicher Perspektiven und wir treten ein für eine offene Gesellschaft.»

Im Verband Game hat sich Deutschlands Branche für Computer- und Videospiele organisiert. Der Verband ist auch mit der Politik in Kontakt, damit die Interessen der Branche angemessen zur Geltung kommen in der Gesetzgebung und in der öffentlichen Debatte. Schon vor längerer Zeit hat sich Game selbst auferlegt, kein Gespräch mit der AfD zu suchen und zu Veranstaltungen keine AfD-Politiker einzuladen.

Die Gamescom gilt als weltweit grösste Messe für Computer- und Videospiele sowie Unterhaltungselektronik. Sie findet jährlich in Köln statt. Hersteller aus aller Welt präsentieren auf der Messe ihre neue Software und Hardware.

Gamescom bricht Rekord
Am Auftakt der Computerspiel- und Videospiel-Messe Gamescom haben am Mittwoch rund 5000 Personen teilgenommen. Unter grossem Applaus wurden in einer Kölner Messehalle Trailer neuer Spiele gezeigt, die in den kommenden Monaten auf den Markt kommen.

Das Leitthema lautet «Games machen Lust auf Zukunft». Bei der Messe präsentieren sich bis Sonntag über 1600 Aussteller, das sind so viele wie noch nie. 2025 waren es 1568 gewesen. Erwartet werden mindestens 350000 Besucherinnen und Besucher, einige von ihnen als Cosplayer bunt kostümiert. Zwei Drittel der Aussteller kommen aus dem Ausland, Firmen aus Asien sind stark vertreten.

Die Gamingindustrie verändere sich, hiess es zur Eröffnung. Viele Studios seien geschlossen worden und die Chipkrise mache Hardware so teuer wie noch nie. Weil KI-Rechenzentren immens viele Chips brauchen, habe sich das Angebot verknappt und Gaming-Technik verteuert.
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Ein Cosplayer an der Gamescom 2026.Bild: keystone

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur dpa

(dsc/t-online)

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