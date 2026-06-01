24 Dinge, die nur Retro-Gamer verstehen
Obacht, gleich wirst du dich
ziemlich sehr alt fühlen.
Wenn du der Coolste in der Klasse sein wolltest
Du hast
Stunden Tage damit verbracht, solche Prospekte durchzublättern
Du hast in der Games-Abteilung deines Kaufhauses akribisch die Verpackungen der neusten Spiele studiert
Es konnte Tage dauern, einen einzigen Level in «Super Mario Bros.» auf dem Nintendo Entertainment System (NES) zu meistern. Aber das war völlig egal.
Wir wussten nicht, wie gut wir es hatten
Wie dir die alten Super-Mario-Spiele vorkommen, wenn du sie 30 Jahre später nochmals spielst
Wenn du genau 1 MS-DOS-Kommando auswendig kanntest und dich wie ein Hacker gefühlt hast
Wie Videospiele in den 90ern aussahen vs. wie du sie als Kind wahrgenommen hast
Es war 1997 und die Welt war perfekt
Obacht, Flachwitz!
Wie wir damals Mehrspieler-Games gespielt haben
PC-Gaming in den 90ern, bevor alle Ego-Shooter spielten
Der Moment, als wir dachten, die Grafik könne nicht mehr besser werden
Just when we though it couldn't get any better than this pic.twitter.com/bNvZu4xQB8— Video Game History (@VideoGameHstry) May 16, 2026
Apropos «GoldenEye 007» auf dem N64
Jep, hier hat jemand die Nintendo-64-Grafik von damals perfekt als Cosplay umgesetzt.