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24 Dinge, die nur Retro-Gamer verstehen

Eine LAN-Party, vermutlich im Jahr 2001, bevor es Breitband-Internet gab.
Eine LAN-Party, vermutlich im Jahr 2001, bevor es Breitband-Internet gab. bild: reddit

24 Dinge, die nur Retro-Gamer verstehen

01.06.2026, 05:1401.06.2026, 05:14
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Obacht, gleich wirst du dich ziemlich sehr alt fühlen.

Wenn du der Coolste in der Klasse sein wolltest

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bild: @brockpierson

Du hast Stunden Tage damit verbracht, solche Prospekte durchzublättern

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bild: @The_CasualGam3r

Du hast in der Games-Abteilung deines Kaufhauses akribisch die Verpackungen der neusten Spiele studiert

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Es konnte Tage dauern, einen einzigen Level in «Super Mario Bros.» auf dem Nintendo Entertainment System (NES) zu meistern. Aber das war völlig egal.

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bild: @ThatEricAlper

Wir wussten nicht, wie gut wir es hatten

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bild: reddit

Wie dir die alten Super-Mario-Spiele vorkommen, wenn du sie 30 Jahre später nochmals spielst

Wenn du genau 1 MS-DOS-Kommando auswendig kanntest und dich wie ein Hacker gefühlt hast

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Wie Videospiele in den 90ern aussahen vs. wie du sie als Kind wahrgenommen hast

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Es war 1997 und die Welt war perfekt

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Obacht, Flachwitz!

Jeder Sega-Fan versteht es.
Jeder Sega-Fan versteht es.bild: @St1ka
Kommentar
Sorry, Nintendo, aber Sega war einfach viel cooler!

Wie wir damals Mehrspieler-Games gespielt haben

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PC-Gaming in den 90ern, bevor alle Ego-Shooter spielten

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bild: @brockpierson

Der Moment, als wir dachten, die Grafik könne nicht mehr besser werden

Apropos «GoldenEye 007» auf dem N64

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Jep, hier hat jemand die Nintendo-64-Grafik von damals perfekt als Cosplay umgesetzt.

Der Grafik-Unterschied zwischen portablen und Heimkonsolen in den 90ern vs. der Unterschied zwischen portablen und Heimkonsolen heute

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bild: @ArosFTW

Die frühen 00er-Jahre: Niemand kannte «Fortnite» und Games as a Service war noch ein Fremdwort. Das Leben war schön.

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bild: @roter_pander

Einfach eine LAN-Party Anfang der 00er-Jahre

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bild: Duct Taped Gamer

Sorry, aber ihr seid zu jung für diesen Retro-Artikel

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Wie du deine Eltern, die mit Gaming nichts am Hut hatten, von einer neuen Playstation überzeugt hast

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bild: @1GamewithDave1

Wenn du mal wieder Lust auf deine alten Spiele hast, die du vor über 20 Jahren verkauft hast

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bild: @messeduppcs
Dieses Schweizer Prospektli von anno 1991 macht uns ganz sentimental 😪

Was dich früher nervte und wie es heute ist

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bild: @gillyberliin

Was an modernen Spielen nervt

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bild: @Y2K_DOTCOM

Wenn Ü-40-Gamer mal wieder in den guten alten Zeiten schwelgen

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bild: @ThatEricAlper

Ziemlich akkurat

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bild: @RetroRebellion

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