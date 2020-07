Digital

Trotz US-Bann: Huawei löst Samsung als grössten Handy-Hersteller ab



Huawei hat im zweiten Quartal 2020 mehr Smartphones verkauft als Samsung. Damit löst der chinesische Handy-Hersteller den südkoreanischen Konkurrenten nach sieben Jahren an der Spitze ab. Samsung hatte 2013 den damaligen Spitzenreiter Apple vom Smartphone-Verkaufsthron gestossen.

Laut der Analyse der Marktforscher von Canalys hat Huawei im zweiten Quartal 55,8 Millionen Smartphones verkauft. Samsung ist mit 53,7 Millionen Geräten knapp dahinter. Zwar sei auch der Absatz von Huawei, wie auch bei allen anderen Herstellern, zurückgegangen. Im Vergleich zu Samsung, die mit 30 Prozent einen regelrechten Absatzeinbuch erlitten, gingen die Verkäufe bei Huawei nur um fünf Prozent zurück.

Dies ist vor allem auch auf den US-Bann zurückzuführen. Obwohl Huawei im gesamten US-Markt schon seit Jahren keine Handys mehr verkauft, stieg der Absatz im Heimatmarkt. Die Chinesen greifen wegen des US-Banns aus Solidarität immer öfter zu Huawei-Handys. Damit ist Huawei in China Marktführer, während Samsung dort gerade noch auf einen Marktanteil von einem Prozent kommt.

Trotzdem ist es fraglich, wie lange die Führung anhalten wird. Fast 70 Prozent der Smartphones hat Huawei in China verkauft, schätzt Canalys. Ausserhalb des Heimatmarktes sanken die Verkäufe von Huawei um satte 27 Prozent. Es ist daher naheliegend, dass Huawei von Samsung wieder überholt wird, wenn die Verkäufe in den Kernmärkten wie Indien oder Brasilien wieder anziehen. Das liegt vor allem auch an den fehlenden Google-Apps, die dafür sorgen, dass Käufer neue Huawei-Handys eher meiden. (pls)

