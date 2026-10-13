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Roboter belästigt 16-Jährige in Köln – Polizei stellt Gerät sicher

Roboter begrapscht 16-Jährige in Köln – Tat live gestreamt

In Köln wird die Polizei wegen eines sexuellen Übergriffs alarmiert. Vor Ort treffen die Beamten auf einen Roboter.
13.10.2026, 09:0813.10.2026, 09:08
Ein Artikel von
t-online

In Köln wurde eine 16-Jährige in der Nacht zum Sonntag sexuell belästigt – durch einen Roboter. Wie die Polizei mitteilte, wird gegen den 16-jährigen Besitzer des Roboters und einen 19-jährigen Mann nun ermittelt.

Die Polizei stellte den Roboter sicher.
Die Polizei stellte den Roboter sicher.bild: polizei köln

Der Vorfall ereignete sich kurz vor Mitternacht. Der etwa 1,20-Meter-Roboter soll sich in einem Schnellrestaurant der Teenagerin von hinten genähert haben. Das Gerät soll so gesteuert worden sein, dass es der Jugendlichen an das Gesäss gefasst habe. Ausserdem soll der Roboter Stossbewegungen gegen die Teenagerin ausgeführt haben.

Die Männer sollen den Roboter bei der Tat gefilmt und live ins Internet gestreamt haben, heisst es in der Polizeimitteilung weiter. Auf TikTok kursieren mehrere Videos, die einen baugleichen Roboter im Grossraum Köln zeigen. In mehreren Videos ist zu sehen, wie Frauen mit dem Roboter belästigt werden.

Tatroboter trug Goldkette

Wie ein Sprecher der Polizei erklärte, wurden die Beamten von dem Opfer alarmiert. Der Roboter sei von der Polizei unweit des Restaurants sichergestellt worden. Die beiden Männer seien gerade dabei gewesen, das Gerät in den Kofferraum eines VW zu verladen.

Auf den von der Polizei veröffentlichten Fotos ist zu sehen, dass der Roboter unter anderem mit einer Goldkette bekleidet war. Wie die Polizei schreibt, will sie nun ermitteln, wie der Roboter zum Tatzeitpunkt gesteuert wurde. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Beleidigung auf sexueller Grundlage.

Online sind Roboter des Modells für 4999 Euro (rund 4700 Franken) erhältlich. Laut dem chinesischen Hersteller Unitree Robotics reagiert er auf Sprachbefehle und hat eine KI-Funktion. Er gilt als Einstiegsmodell für humanoide Roboter.

Verwendete Quellen:

  • Telefonat mit einem Sprecher der Polizei Köln
  • Pressemitteilung der Polizei Köln
  • Website von Unitree

(hkl)

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