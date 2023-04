Was bringen Hackerangriffe?

Obwohl Hacktivisten seit der russischen Invasion im Februar 2022 grosse Datenmengen im Internet veröffentlicht haben, die sie zuvor von russischen Servern erbeuteten, ist fraglich, was solche «Dumps» bringen.Der IT-Sicherheitsforscher Stefan Soesanto von der ETH Zürich zeigte sich in einem im Juni 2022 veröffentlichten Fachartikel skeptisch, erwähnte jedoch auch Hack-and-Leak-Aktionen, die eine beträchtliche Wirkung erzielten:Dielieferten Ende Februar 2022und halfen, potenzielle Verbindungen der russischen Cyberkriminellen zum russischen Verbrecherregime unter Putin zu identifizieren.Im März 2022 publizierte der ukrainische Geheimdienst, die in Moskau stationiert und in illegale Aktivitäten in ganz Europa verwickelt waren.Im April 2022 wurden die, einschliesslich ihrer Passdaten, geleakt. Dies dürfte Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen erleichtert haben.