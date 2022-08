«Wie der Ukraine-Krieg enden wird» – 3 brutal-ehrliche Szenarien eines Elitesoldaten

«Vergessen wir nicht, dass der Krieg im Grunde nicht dazu dient, die Ukraine zu erobern, sondern den Westen mit all seiner Demokratie, seinen Freiheiten, seiner Gleichheit und dem Glauben, dass die Welt ein friedlicher Ort zum Leben für alle sein kann, zu zerstören.



Im Krieg geht es nicht nur um Artilleriefeuer und Mörserangriffe, im Krieg geht es um die Manipulation von Nahrungs- und Energieressourcen. Wenn die Führer der westlichen Länder sagen, dass Russland Gas, Öl und Lebensmittel als Waffe einsetzt und die meisten Länder der Welt in diesen Kampf verwickelt sind, wäre es unserer Meinung nach an der Zeit, es nicht Russlands Krieg in der Ukraine zu nennen, oder noch schlimmer, den Konflikt in der Ukraine, sondern Russlands Krieg gegen die Demokratie und den Westen.»