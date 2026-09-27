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OpenAI pausiert KI-Training nach neuem Zwischenfall

FILE - The OpenAI logo is displayed on a cell phone with an image on a computer monitor generated by ChatGPT&#039;s Dall-E text-to-image model, Friday, Dec. 8, 2023, in Boston. (AP Photo/Michael Dwyer ...
Einem KI-Agenten von OpenAI ist es abermals gelungen, ihm auferlegte Sicherheitsvorschriften zu umgehen.Bild: keystone

OpenAI pausiert KI-Training nach neuem Zwischenfall

27.09.2026, 03:4227.09.2026, 03:42

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat nach einem neuen Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle ausgesetzt. Ein neues KI-Modell hat es geschafft, Antworten von einem externen Chatbot zu bekommen.

Dies, obwohl es eigentlich keinen Internet-Zugang haben sollte. Die Software habe jedoch eine Lücke in den Netzwerk-Einstellungen gefunden und ausgenutzt, wie OpenAI in einem Blogeintrag berichtete. Das Training solle nun erst wieder aufgenommen werden, wenn man sich sicher sei, dass die Lücke geschlossen ist.

Der Zwischenfall sei zwar weniger gravierend als einige frühere, betonte OpenAI. Allerdings sei er der erste, seit die Sicherheitsvorkehrungen nach der Hacking-Attacke von OpenAI-Software auf die KI-Firma Hugging Face verschärft worden waren. Man sehe das als wichtigen Hinweis darauf, wo weitere Nachbesserungen notwendig seien (sda/dpa)

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