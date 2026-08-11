Neue Regel bei Spotify: KI-generierte Künstler werden gekennzeichnet

Wer steckt wirklich hinter den Songs, die Millionen hören? Spotify führt eine neue Kennzeichnung ein – und reagiert damit auf ein wachsendes Problem.

Mehr «Digital»

Ein Artikel von

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify will von Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugte Musik künftig besser kennzeichnen. «Das Feedback unserer Hörerinnen und Hörer war klar: Sie wollen erkennen können, ob hinter einem Profil eine reale Person oder eine KI-generierte Persona steht», erklärte das schwedische Unternehmen am Dienstag. Mitte September sollen entsprechende Profile deshalb nun als «AI Persona» gekennzeichnet werden.

KI-Flut überschwemmt Spotify

Seit Monaten wird die Plattform mit KI-generierten Inhalten geradezu überschwemmt. Für Nutzer ist es häufig nicht unmittelbar ersichtlich, ob hinter dem Künstler ein echter Mensch steht. Im April führte das Unternehmen deshalb eine erste Kennzeichnung «Von Spotify verifiziert» ein, die signalisiert, dass ein Profil überprüft wurde und den Authentizitätsstandards entspricht.

Ab sofort werden Künstler nun in ihrem eigenen Profil bei Spotify gefragt, ob «ihr Profil eine AI Persona repräsentiert», wie das Unternehmen ausführte. Zudem würden Künstler gezielt überprüft. «Wir beginnen mit Profilen, die bestimmte Reichweitenschwellen erreicht haben, sodass die Kennzeichnung die grosse Mehrheit der Profile abdeckt, die Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich besuchen.»

Verwendete Quellen: