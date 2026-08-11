Die Migros-Kundschaft ist einer neuen Betrugsmasche ausgesetzt. Bild: www.imago-images.de

Täuschend echte Website: Migros warnt Kunden vor neuem Phishing-Betrug

Kriminelle versuchen unter dem Namen der Migros an die finanziellen Daten von deren Kundinnen und Kunden zu kommen. Migros warnt nun ihre Kundschaft.

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Den Stein ins Rollen brachte ein verärgerter Nutzer der Job-Netzwerk-Plattform Linkedin. Er echauffierte sich über den Versand eines Geschenks der Migros, den er zahlen solle. Schuld waren aber nicht die Migros, sondern Kriminelle, denn dahinter steckte eine Betrugsmasche im Namen des orangen Riesen, stellte die Migros sofort klar.

Bei der Betrugsmasche bieten die Betrüger den Konsumentinnen und Konsumenten ein kostenloses Geschenk oder ein exklusives Angebot im Namen der Migros an. Die Nutzer sollen dann ihre Zahlungsdaten dafür eingeben. Das alles geschieht aber nicht auf der Migros-Seite, sondern auf einer täuschend ähnlichen Webseite.

Migros warnt Kundschaft

«Unsere Marke wird hier missbräuchlich verwendet, um Vertrauen zu schaffen», sagt Migros-Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir gegenüber Blick. «Damit sollen Personen dazu verleitet werden, ihre Zahlungsdaten einzugeben.» Beim orangen Riesen sei der Bezug von Geschenkkarten nämlich kostenlos. Migros bedauere den Missbrauch der eigenen Marke durch die Kriminellen.

Die Migros ruft zur Vorsicht auf, besonders bei äusserst attraktiven Angeboten und Geschenken. Alle Alarmlampen sollen ebenfalls bei unpassenden Absender- oder Internetadressen, Schreibfehlern, falschem Logo oder Zeitdruck angehen. «Im Zweifelsfall empfehlen wir, Angebote über die offiziellen Migros-Kanäle zu überprüfen», rät Huguenin-dit-Lenoir. Die Migros geht gegen solche Betrugsversuche vor, indem sie gemeldete Fälle durch interne Fachstellen prüfen lässt.

(kek)