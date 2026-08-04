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Streamingdienst Netflix von Störungen betroffen

Streamingdienst Netflix von Störungen betroffen

04.08.2026, 22:3704.08.2026, 22:37

Der Streamingdienst Netflix ist am Dienstagabend kurzzeitig von Störungen betroffen gewesen. Die ersten Problemmeldungen gingen gegen 21.00 Uhr ein und erreichten eine Viertelstunde später ihren Höhepunkt.

Zwischenzeitlich gingen nach Angaben von allestörungen.ch fast 1000 Problemmeldungen ein. Um 22.00 Uhr gab es nur noch vereinzelte Meldungen. Die Hälfte der Problemmeldungen betraf das Video-Streaming, ein Drittel die Serververbindung und 13 Prozent die App. Userinnen und User berichteten von endlosen Ladebildschirmen, Login-Problemen und Fehlercodes, wie das Newsportal 20 Minuten am Dienstagabend publizierte.

Auf der Plattform X sei zu lesen, wie sich Menschen in Posts in verschiedenen Sprachen über die Probleme bei Netflix beklagten. Demnach seien offenbar weite Teile Europas betroffen, hiess es weiter. (sda)

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