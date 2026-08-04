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Cyberangriff auf Sharepoint-Server des Bundesamts für Informatik

Cyberangriff auf Sharepoint-Server des Bundesamts für Informatik gemeldet

04.08.2026, 10:2504.08.2026, 10:25

Nach einem Cyberangriff auf die durch das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) betriebenen Sharepoint-Server ist der Zugriff für bundesexterne Personen via Internet gesperrt worden. Rund 200 Konten wurden bei dem Vorfall kompromittiert.

Computer Hacker Schatten
Beim Bundesamt für Informatik gab es einen versuchten Cyberangriff.Bild: Shutterstock

Bislang gebe es keine Anzeichen dafür, dass Daten abgeflossen sind, teilte das BIT am Dienstag weiter mit. Analysearbeiten seien am Laufen. Aktuell setze das BIT die betroffenen Sharepoint-Server präventiv neu auf.

Um Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen in der Schweiz zu schützen, hat das BIT laut eigenen Angaben proaktiv alle relevanten technischen Indikatoren zum Cyberangriff über die Plattform des BACS mit den Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen geteilt. (dab/sda)

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