Warum «Retbleed»?

In der ETH-Medienmitteilung heisst es: «Manchmal blutet ein Computer aus seinem Herzen und gibt tröpfchenweise private Informationen preis.» Das treffe auf die am Dienstag publik gemachte Hardware-Sicherheitslücke «Retbleed» zu: Sie entstehe in den Mikroprozessoren, welche die Anweisungen eines Computerprogramms ausführen und die entsprechenden Berechnungen durchführen.Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) in Bern hat in Zusammenarbeit und in Absprache mit den Forschenden der ETH Zürich für Retbleed die CVE-Nummern CVE-

2022-29900 (für Prozessoren des Herstellers AMD) und CVE-

2022-29901 (für Prozessoren des Herstellers Intel) vergeben.(dsc)