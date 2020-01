Nutzt du das kostenlose Antivirus-Tool Avast? Dann hast du ein Problem

Die populäre Antiviren-Software, die auf Macs und Windows-PCs läuft, sammelt höchst sensible Daten, die zu Werbzwecken weiterverkauft werden.

Das Antivirus-Programm Avast überwacht PC-User beim Surfen und eine Tochterfirma verkauft die anfallenden Browser-Daten zu Werbezwecken an Dritte. Laut aktuellen Berichten wurde auch der Online-Porno-Konsum erfasst.

Zu den Firmen, die laut Recherchen von Motherboard (Vice) und PCMag womöglich für solche User-Daten bezahlten, gehören Google, McKinsey, Microsoft und Pepsi.

Gesammelt und verkauft wurden die Daten über die Avast-Tochterfirma Jumpshot, die 2013 von der tschechischen IT-Sicherheitsfirma übernommen worden war.