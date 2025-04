Eine Szene wie aus einem düsteren Science-Fiction-Film. Bild: keystone

Tesla bleibt auf Cybertrucks sitzen – und es kommt noch viel schlimmer für Elon

Zuerst waren es unhaltbare Versprechen, dann kamen menschenverachtende Äusserungen hinzu. Nun hat Tesla den Chef-Salat.

Die Tesla-Verkaufszahlen werden immer schlechter. Man könnte fast meinen, dass sich das fragwürdige Verhalten des Geschäftsführers, Elon Musk, räche.

Doch die Sorgen beim US-Unternehmen reichen weit über die ekligen Flirts des Tech-Milliardärs mit Extremisten und Demokratiefeinden hinaus. Der einstige Pionier der Elektromobilität und langjährige Marktführer hat ein ganzes Bündel an Problemen, das langsam, aber sicher seine wirtschaftliche Existenz bedroht.

Die Verkaufszahlen 😱

Zunächst einmal ist in Erinnerung zu rufen, dass die Tesla-Verkäufe schon länger sinken. Doch nun bestätigte sich der negative Trend auf eindrückliche Weise. Im ersten Quartal 2025 gingen die Verkaufszahlen in vielen europäischen Ländern massiv zurück.

Vergangenes Jahr waren die Verkaufszahlen des US-Herstellers in Europa erstmals gesunken, doch im laufenden Jahr beschleunigte sich der Rückgang, wie die Branchenkenner des US-Mediums Electrek festhalten.

Das amerikanische Elektroauto-Portal erhebt regelmässig die Auslieferungszahlen von Tesla. Demnach verzeichnete Elon Musks Unternehmen in den ersten drei Monaten auf dem alten Kontinent insgesamt einen Rückgang um 37 Prozent im Vergleich zu 2024.

Interessantes zu einzelnen Ländern:

In Deutschland gab es mit 4935 Fahrzeugen ein massives Minus im ersten Quartal. Im Vorjahres-Quartal Q1 2024 waren noch 13'068 Tesla-Modelle ausgeliefert worden. Der Umsatzrückgang in Deutschland sei für Tesla am verheerendsten, kommentiert Electrek. «Deutschland war einst Teslas grösster europäischer Markt und rutschte auf den dritten Platz ab.»

gab es mit 4935 Fahrzeugen ein massives Minus im ersten Quartal. Im Vorjahres-Quartal Q1 2024 waren noch 13'068 Tesla-Modelle ausgeliefert worden. Der Umsatzrückgang in Deutschland sei für Tesla am verheerendsten, kommentiert Electrek. «Deutschland war einst Teslas grösster europäischer Markt und rutschte auf den dritten Platz ab.» In den ersten drei Monaten des aktuellen Jahres wurden 1238 Fahrzeuge in die Schweiz geliefert. Im ersten Quartal 2024 waren es 3264 gewesen. Damit landet die Schweiz hinter Deutschland auf Rang 2, was den prozentualen Rückgang betrifft.

Im ersten Quartal 2024 waren es 3264 gewesen. Damit landet die Schweiz hinter Deutschland auf Rang 2, was den prozentualen Rückgang betrifft. Nur in Grossbritannien gab es im ersten Quartal ein Plus von 6 Prozent. Dort wurden 12'474 Tesla-Modelle ausgeliefert, im Vergleich zu 11'768 im Vorjahr. Das liege aber unter anderem daran, dass Tesla seine Fahrzeuge dort viel billiger verkaufe, so Electrek. «Könnte es sein, dass Tesla plante, zu viele Rechtslenker-Fahrzeuge zu produzieren und die Preise senken musste, um die Auslieferung sicherzustellen?»

Der britische «Ausreisser» wurde auch in der Electrek-Kommentarspalte intensiv diskutiert. Ein offenbar gut informierter Kommentator führte dort weitere plausible Erklärungen für das auffällige Plus an.

«In Grossbritannien werden die meisten Autos im Wert eines Tesla als Firmenwagen ‹gekauft›, die von den Mitarbeitern oft Monate im Voraus bestellt werden.



Darüber hinaus wurde am 1. April 2025 in Grossbritannien erstmals die ‹Luxusautosteuer› auf Elektrofahrzeuge erhoben, was zu vielen Bestellungen von Elektrofahrzeugen im Wert von 40'000 Pfund oder mehr führte.



Grundsätzlich wird der britische Markt für Elektrofahrzeuge derzeit verzerrt, und insbesondere bei Teslas kann ich mir vorstellen, dass wir das wahre Bild erst im Juli/August 2025 sehen werden.» Die Einschätzung von «European Bob»

Der Electrek-Chefredaktor kommentiert:

«Tesla-Aktionäre müssen aufwachen. Das ist eine selbstverschuldete Wunde, die durch die Absetzung von Elon Musk geheilt werden kann.»

Aber würde das tatsächlich die Wende bringen?

Das Unheil scheint sich derweil fortzusetzen. Ein Reddit-User weist darauf hin, dass Tesla in Dänemark in den ersten zehn April-Tagen nur zwei Fahrzeuge verkauft habe.

Der Wiederverkaufswert sinkt – mit Folgen

In grosser Zahl wollen Tesla-Besitzer ihre Fahrzeuge loswerden, um sich von Elon Musks inakzeptabler Einmischung in politische Belange zu distanzieren.

Wegen des wachsenden Überangebots an Gebrauchtwagen, in der Schweiz «Occasionen» genannt, sinkt allerdings der Tesla-Wiederverkaufswert.

Hinzu kommt, dass Tesla selbst das Problem zusätzlich anheizt, indem es vergünstigte Modelle auf den Markt wirft. Diese Rabatte sind Gift für stabile Preise.

Wenn der Wiederverkaufswert eines teuren Produkts massiv sinkt, ist das ärgerlich und finanziell schmerzhaft für die Besitzer, die es weiterverkaufen möchten. Für Tesla könnte es zum Riesenproblem werden.

Ein Kommentator bringt den Teufelskreis, in den sich das Unternehmen manövriert hat, auf den Punkt:

«Das Unternehmen leaste und finanzierte viele Fahrzeuge selbst und plante, diese nach Ablauf der Leasing-Verträge zu hohen Preisen weiterzuverkaufen.



Aus buchhalterischer Sicht besitzt Tesla Zehn- oder sogar Hunderttausende von Autos, die in der Bilanz als Vermögenswerte ausgewiesen werden. Diese Vermögenswerte werden dann als Sicherheit für Kredite verwendet, wobei das Unternehmen stark davon ausgeht, dass diese Vermögenswerte ihren Wert behalten (...).



Je stärker die Marke stigmatisiert wird, desto günstiger werden gebrauchte Teslas. Da die Gebrauchtwagenpreise weiter fallen, muss Tesla die Neuwagenpreise noch weiter senken, um wettbewerbsfähig zu bleiben.



Warum sollte jemand einen teuren neuen Tesla kaufen, wenn der Markt mit billigen Gebrauchtwagen überschwemmt ist? Niedrigere Neuwagenpreise drücken die Gebrauchtwagenpreise weiter nach unten und verfestigen so den Teufelskreis.»

quelle: reddit.com

Das Cybertruck-Debakel wird immer schlimmer

Hinzu kommt, dass Tesla mit der wahrscheinlich schlimmsten Produkt-Lancierung in der langen Geschichte des Automobils kämpft. Der schnell rostende Edelstahl-Pickup entpuppt sich als Ladenhüter. Der jüngste Cybertruck-Rückruf betraf fast alle verkauften Einheiten und enthüllte, dass Tesla bislang nur knapp 50'000 seines umstrittensten Modells ausgeliefert hat.

Die Hiobsbotschaften nehmen kein Ende. Obwohl Tesla eine Million Vorbestellungen für den Cybertruck meldete, ist die Nachfrage im wichtigen amerikanischen Heimmarkt inzwischen marginal klein. Electrek berichtete Anfang April, dass Tesla in den USA neue Cybertrucks im Wert von 200 Millionen Dollar auf Lager habe.

Kommt hinzu: Wer in den USA einen neuen Tesla kaufen will, kann dafür keinen Cybertruck in Zahlung geben. Der Hersteller akzeptiert eigene Occasionen nicht mehr, weil Cybertrucks praktisch unverkäuflich sind.

Musks KI-Wette, die Tesla das Genick brechen kann

Elon Musk verspricht der Welt und vor allem den eigenen Investoren seit rund einem Jahrzehnt, dass Tesla-Autos kurz davor sind, sich in Robotertaxis zu verwandeln, die in der Lage sind, vollautonom zu fahren.

Lange behauptete Musk wider besseres Wissen, dass Kunden dafür nur ein grosses Software-Update benötigten. Inzwischen musste er einräumen, dass es bei älteren Modellen nicht ohne Hardware-Upgrade (Chips) möglich sei. Doch nicht mal das ist sicher.

In China hat Tesla den Namen seines Systems vom hierzulande bekannten Full Self Driving (FSD) kürzlich in «intelligent assistiertes Fahren» geändert.

Das grundlegende Problem: Musk hat eine Multimilliarden-Wette am Laufen, dass Tesla das autonome Fahren nur mit Bord-Kameras und KI hinbekommt. Alle wichtigen Konkurrenten, darunter Google mit seinen Waymo-Robotaxis, sind hingegen überzeugt, dass es zusätzliche Hardware wie Lidar-Sensoren braucht, um ein autonomes Fahrsystem wirklich sicher zu machen.

Um herauszufinden, ob die FSD-Technik auch nur annähernd für Robotertaxis einsatzbereit ist, hat der US-TV-Sender CNBC monatelang Tesla-Besitzer begleitet und Fachleute für Fahrzeugsicherheit befragt. Deren Fazit: Von der Marktreife ist Tesla weit entfernt.

Und doch sollen laut Musk bis im Juni dieses Jahres in Texas die ersten Tesla-Robotaxis auf die Strasse.

Kommt hinzu, dass Musk wegen seiner weitreichenden KI-Pläne auch noch juristischen Ärger hat.

2024 hatte Musk verlauten lassen, dass Tesla ein wichtiger Akteur im Bereich der künstlichen Intelligenz sein werde. Und dass KI-Technik für Teslas Zukunft von entscheidender Bedeutung sei. Doch Anfang 2024 drohte er damit, bei Tesla die KI-Entwicklung einzustampfen, wenn er nicht ein gewaltiges zusätzliches Aktienpaket und damit mehr Kontrolle über die Firma bekäme.

Wie Electrek diese Woche berichtete, haben die gegen Musk klagenden Tesla-Aktionäre inzwischen einen starken Verbündeten gefunden: OpenAI. Der ChatGPT-Entwickler hat eine Gegenklage gegen Musk eingereicht und weitere Details veröffentlicht, die zeigen, dass Musk die Öffentlichkeit jahrelang in die Irre geführt habe.

Electrek kommentiert:

«Es scheint, als ob Musk glaubt, er sei eine Art Supergenie, das es verdient, die Kontrolle über eine potenzielle zukünftige künstliche Intelligenz zu haben, und er war bereit, durch Lügen und Betrügen seinen Weg zu finden, um dies zu erreichen.»

Doch zurück auf den Boden der harten Tatsachen. Sollte es Tesla nicht wie versprochen schaffen, das kamerabasierte autonome Fahren sicher umzusetzen, dürfte dies zu weiteren Milliardenklagen führen und den Wert des Unternehmens irreparabel beschädigen.

4. Die Top-Manager fliehen in Scharen

Wie Electrek am Mittwoch berichtete, hat Harsh Rungta, der «Director of Accounting Controllership» bei Tesla, das Unternehmen verlassen und ist in die Aviatik-Branche gewechselt, zu einem Flugtaxi-Entwickler.

Harsh Rungta. Bild: LinkedIn

Gemäss den in seinem Linkedin-Profil aufgeführten Verantwortlichkeiten sei er für die gesamte Unternehmensbuchhaltung von Tesla verantwortlich gewesen.

Rungta, der massgeblich zu den vierteljährlichen Finanzergebnissen von Tesla beigetragen habe, verlasse das Unternehmen nur zwei Wochen, bevor der E-Autohersteller voraussichtlich seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlichen werde.

Im Februar hatte Electrek berichtet, dass Tesla auch zwei seiner «Top-Autodesigner» verliere.

David Imai war 2019 von Elon Musk zum «Director of Design» befördert worden. Ihm werden gemäss Electrek-Bericht mehrere Designaspekte des Model 3 zugeschrieben. Zusammen mit Bernard Lee und Franz von Holzhausen sei er einer der ersten und am längsten tätigen Autodesigner von Tesla gewesen.

war 2019 von Elon Musk zum «Director of Design» befördert worden. Ihm werden gemäss Electrek-Bericht mehrere Designaspekte des Model 3 zugeschrieben. Zusammen mit Bernard Lee und Franz von Holzhausen sei er einer der ersten und am längsten tätigen Autodesigner von Tesla gewesen. Bernard Lee war eines der Gründungsmitglieder des Designstudios von Tesla. Sein Weggang im November 2024 war von Tesla nicht gemeldet worden.

Electrek-Chefredaktor Fred Lambert:

«Dies geschieht inmitten einer breiteren Abwanderung talentierter Mitarbeiter bei Tesla, die bereits seit einem Jahr andauert, nachdem eine Entlassungswelle im vergangenen Jahr die Moral im Unternehmen geschwächt hatte.» quelle: electrek.com

