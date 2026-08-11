Neue Regel bei Spotify: KI-generierte Künstler werden gekennzeichnet

Wer steckt wirklich hinter den Songs, die Millionen hören? Spotify führt eine neue Kennzeichnung ein – und reagiert damit auf ein wachsendes Problem.

Mehr «Digital»

Der Musikstreaming-Gigant Spotify möchte den Vormarsch der KI-Musik auf seiner Plattform stoppen.

Das schwedische Unternehmen erklärte am Dienstag:

«Das Feedback unserer Hörerinnen und Hörer war klar: Sie wollen erkennen können, ob hinter einem Profil eine reale Person oder eine KI-generierte Persona steht»

Zukünftig würden Profile von Interpreten gekennzeichnet werden, die mit Künstlicher Intelligenz erstellt wurden, kündigte das Unternehmen in Stockholm an.

KI-Musik wird nicht mehr von Spotify-Algorithmus gepusht

Zur Eindämmung der KI-Musik setzt der Weltmarktführer künftig auch die mächtigste Waffe der Plattform ein: den eigenen Empfehlungs-Algorithmus. Ab Mitte September werden KI-generierte Künstleridentitäten («AI Personas») systematisch aus allen automatischen Playlist-Empfehlungen und Radiostreams verbannt.

Bislang profitierten maschinell erzeugte Musikprojekte enorm von der Mechanik des Streamingdienstes: Nutzer hörten entspannte Hintergrundmusik, ohne zu ahnen, dass hinter dem Profilbild kein realer Musiker, sondern ein Software-Generator steckte. Der Algorithmus spülte diese Titel millionenfach in automatische Wiedergabelisten wie Discover Weekly, Release Radar oder in das plattformeigene Radio. Damit ist nun Schluss.

Künftig gilt: Wenn ein Künstlerprofil als «AI Persona» eingestuft wird, verliert es jegliche algorithmische Reichweite. Betroffene Titel werden Hörerinnen und Hörern standardmässig nicht mehr vorgeschlagen. Die synthetische Musik bleibt zwar auf der Plattform auffindbar, erreicht das Publikum aber nur noch dann, wenn Nutzer dem KI-Profil explizit folgen oder gezielt danach suchen. Die algorithmische Sichtbarkeit – der eigentliche Erfolgs- und Einnahmentreiber auf Spotify – wird für KI-Musiker faktisch auf null gesetzt.

Ergänzt wird dieser algorithmische Bann durch eine neue optische Transparenz. Ein deutlicher Warnhinweis («AI Persona Badge») signalisiert Hörern direkt im Künstlerbanner, im «About»-Bereich, in den Suchergebnissen und in Titellisten, dass die Identität des Interpreten nicht auf einem realen Menschen basiert.

Spotify betonte, dass sich die Massnahmen nur auf die Künstler selbst beziehen – nicht auf die Art und Weise, wie menschliche Musiker ihre Werke erschaffen. «Ein menschlicher Artist wird nicht automatisch zur AI Persona, nur weil KI als kreatives Werkzeug zum Einsatz kommt.»

(sda/dpa)