Kriminelle hacken Melkroboter – der Cyberangriff endet tragisch

Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit NCSC rät von der Zahlung eines Lösegeldes ab und warnt: «Es gibt keine Garantie, dass die Verbrecher nach der Bezahlung des Lösegelds die Daten nicht doch veröffentlichen oder anderen Profit daraus schlagen. Zudem motiviert jede erfolgreiche Erpressung die Angreifer zum Weitermachen, finanziert die Weiterentwicklung der Angriffe und fördert deren Verbreitung.»Sollten Opfer dennoch das Bezahlen von Lösegeld in Erwägung ziehen, empfiehlt das NCSC dringend, diese Schritte mit der Kantonspolizei zu diskutieren.Auf der Webseite https://www.nomoreransom.org/ gibt es Tipps, um die Schadsoftware zu identifizieren und die Möglichkeit, bereits bekannte Schlüssel herunterzuladen. Nomoreransom.org ist ein gemeinsames Projekt der niederländischen Polizei und von Europol, an dem sich auch die Schweizerische Eidgenossenschaft beteiligt.

Die Hacker gingen somit leer aus, für eine Kuh und ihr Kalb endete der Cyberangriff aber tragisch. Über das lahmgelegte System überwacht der Viehalter normalerweise die Vitaldaten seiner Kühe. Durch den Ausfall wurde ein Notfall bei einer trächtigen Kuh zu spät erkannt. Das Kalb sei daher im Mutterleib verendet, die Kuh habe eingeschläfert werden müssen. Cyberangriffe in der Landwirtschaft können landwirtschaftliche Fahrzeuge, Melkroboter und weitere Systeme treffen. 2022 deckte beispielsweise ein australischer Hacker Schwachstellen in beliebten Traktormodellen von John Deere auf . Darüber konnte er die Geräte per Touchscreen kontrollieren. Insbesondere Ransomware-Angriffe können schwere ökonomische Folgen haben und den Betrieb für Wochen oder länger einschränken. (oli)

Darum warnen die Grünen vor Teslas Cybertruck



Ein Auto, das alle anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet? Die deutsche Grünen-Politikerin Kathy Walther warnt eindringlich vor dem Cybertruck. Eine Aussage von Tesla-Chef Elon Musk scheint ihr recht zu geben.

Die hessische Landtagsfraktion der Grünen hat Bedenken geäussert, falls der neue Tesla Cybertruck künftig auch in Europa zugelassen werden könnte. Der 3,1 Tonnen schwere und 5,68 Meter lange futuristische Elektro-Pick-up wurde von Tesla bereits in mehreren europäischen Ländern präsentiert – auch in der Schweiz – hat aber noch keine Zulassung für den Strassenverkehr in Europa erhalten.