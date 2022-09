Was ist ein Postulat?

Ein Postulat ist ein parlamentarischer Vorstoss, der sich an die Landesregierung richtet: Er kann von einem Mitglied des eidgenössischen Parlaments (National- oder Ständerat), einer Fraktion oder einer Kommissionsmehrheit eingereicht werden. Der Bundesrat muss das schriftlich formulierte Anliegen prüfen und innert einer gewissen Frist in einem Bericht erklären, was er davon hält. Anschliessend entscheidet der Rat, in dem das Postulat ursprünglich eingereicht wurde, ob es angenommen oder abgeschrieben wird. Bei der Annahme des Vorstosses wird daraus ein konkreter Auftrag an die Zuständigen in Bundesbern.Quelle: parlament.ch