Swisscom-Störung im Mobilfunk: Auch Notfallnummern betroffen



Landesweite Störung bei der Swisscom – Mobilnetz ist offenbar down

Auf dem Swisscom-Netz ist es am Dienstagmittag zu einer gravierenden Panne gekommen. Seit etwa 11.50 Uhr ist das Telefonieren über das Mobil- und Festnetz beeinträchtigt, wie die Swisscom am Dienstagmittag bestätigte. Eine «genaue Eingrenzung» werde aktuell vorgenommen, so der Telekomkonzern.

Die ersten Störungsmeldungen von Kunden und auf Online-Portalen betrafen die Mobiltelefonie. Diese dürfte in der ganzen Schweiz gestört sein, wie der Webseite von «Alert Swiss» des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz zu entnehmen ist. Dabei sind laut «Alert Swiss» zumindest in mehreren Kantonen auch die Notrufnummern 112, 117, 118, 144 nicht mehr über das Handy erreichbar.

@Swisscom_de ist euer gesamtes mobile netz down? kann weder ausgehend noch eingehend telefonieren. getestet mit mehreren nummern von festnetz zu mobile vice versa... — Zioerjen Kaspar (@zik73) May 26, 2020

Auch die Online-Webseite «Allestörungen.ch» vermeldet ab dem Mittag eine massive Häufung von Swisscom-Störungen in allen Teilen der Schweiz. «Wir arbeiten intensiv an der Behebung und werden erneut informieren», heisst es derweil bei der Swisscom-Medienstelle auf Anfrage.

Festnetz und Internet sind offenbar nur am Rande oder gar nicht betroffen. Auf der Störungsseite der Swisscom heisst es:

«Derzeit ist das Telefonieren über das Mobil- und Festnetz beeinträchtigt. Wir arbeiten an der Behebung und bitten die Beeinträchtigung zu entschuldigen. Voraussichtlich bis: unbekannt.»

Laut dem Twitter-Account der Kantonspolizei Schwyz funktionieren die Notfallnummern 112, 117 und 118 weiterhin. Dies bestätigt auch die Stadtpolizei Zürich, ihre Einsatzzentrale sei weiterhin via Notfallnummern erreichbar. Allerdings funktionierten sie beispielsweise im Kanton Bern nicht.

Probleme im Swisscom, die Notrufnummern 112, 117 und 118 sind aber dennoch erreichbar. pic.twitter.com/p65aDBEHTz — Kantonspolizei SZ (@KapoSchwyz) May 26, 2020

Immer wieder Störungen

Es handelt sich bereits die vierte grössere Panne im Swisscom-Netz im laufenden Jahr. Allein im Januar und Februar hatte es drei Unterbrüche innerhalb weniger Wochen gegebenDamals funktionierten zeitweise weder TV, noch Internet oder Festnetz. Laut Swisscom waren damals Wartungsarbeiten Ursache für die Störung.

Weil zeitweise auch Notfallnummern von den Störungen betroffen waren, hat sich mittlerweile auch die Politik eingeschaltet. Die Swisscom muss sich deswegen in Bern verantworten. Das Bundesamt für Kommunikation hat eine Untersuchung angekündigt.

Mehr Informationen folgen ...

