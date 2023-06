Darum schliesst Mobilezone alle Reparatur-Standorte, bis auf einen

Darum schliesst Mobilezone fast alle Reparatur-Standorte im Land

Mobilezone will künftig nur noch in der Zentrale im Kanton Zug sowie im Tessin defekte Mobilgeräte reparieren. Das Unternehmen schliesst per Ende Juni acht lokale Reparaturstandorte, wie es am Donnerstag mitteilte.

Die Bedeutung der Vor-Ort-Reparaturen habe in den letzten Jahren konstant an Bedeutung verloren, heisst es in der Mitteilung. Denn anstatt in ein Geschäft zu gehen, würden immer mehr Kundinnen und Kunden ihre Smartphones, Tablets oder Smart Watches per Post an die zentrale Werkstatt in Rotkreuz einschicken. Das habe zu einem Volumenrückgang in den lokalen Werkstätten geführt.

Deshalb schliesst das Unternehmen seine Reparaturwerkstätten in Basel, Bern, Emmenbrücke, Genf, St.Gallen, Winterthur, Wallisellen ZH und der Stadt Zürich.

Ausnahme: Tessin

Von der Schliessung ausgenommen sei die Werkstätte in Lugano, welche weiterhin betrieben werde.

Zudem verstärkt das Unternehmen laut Mitteilung seine zentrale Reparaturwerkstatt in Rotkreuz ZG.

Wie viele Mitarbeitende von den Schliessungen der Reparatur-Stätten betroffen sind und ob sie ihre Arbeit verlieren, schreibt Mobilezone in der Mitteilung nicht.

Schnelle Reparatur per Post Eine «Mail-in» Reparatur funktioniert ähnlich wie Onlineshopping: Man meldet das Mobilgerät auf der Mobilezone-Website für eine Reparatur an und schickt es portofrei ein. Die defekten Geräte würden in der grössten Smartphone-Werkstätte der Schweiz von zertifizierten Technikern ausschliesslich mit Originalersatzteilen repariert und seien innerhalb von rund 3 Tagen wieder zurück bei den Kundinnen und Kunden, verspricht das Unternehmen.

(dsc/sda/awp)