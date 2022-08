Das Volumen des gesamten Auftrags beläuft sich auf rund 85 Millionen Franken über einen Zeitraum von maximal acht Jahren, wie Mobilzone am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt.

Wie die USA Putin auf die Schliche kamen und was dann passierte – in 5 Punkten

Chaos Computer Club zeigt mögliches IT-Problem beim Bund – dieser reagiert demütig

Externe Spezialistinnen und Mitarbeiter sollen einfacher auf IT-Systeme des Bundes zugreifen können. Das gewählte Verfahren gilt aber als unsicher.

Die IT-Verantwortlichen beim Bund dürften sich am Mittwoch ein wenig geärgert haben: Sie kündigten am Morgen in einer Medienmitteilung ein neues Projekt an, mit dem gewisse IT-Prozesse des Bundes schweiz- und weltweit vereinfacht werden sollten. Die Idee klang eigentlich gut, als die Medienmitteilung kurz nach 09:30 Uhr verschickt wurde.