Digital

Schweiz

UPC-Besitzerin Liberty Global will Sunrise kaufen



UPC-Besitzerin Liberty Global will Sunrise kaufen – stärkere Konkurrentin für die Swisscom

Ob auch die Endkunden von einer solchen Elefantenhochzeit profitieren, ist fraglich...

Elefantenhochzeit in der Schweizer Telekombranche: Die UPC-Besitzerin Liberty Global will Sunrise kaufen. Der Deal hat einen Wert von 6.8 Milliarden Franken, wie Sunrise am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab.

Liberty Global biete 110 Franken pro Sunrise-Aktie. Das sind 32 Prozent mehr als im Durchschnitt der letzten 60 Tage. Sunrise-Grossaktionärin Freenet habe sich verpflichtet, ihre gesamte Beteiligung an Sunrise von gut 24 Prozent anzudienen. Sunrise soll nach der Übernahme von der Schweizer Börse SIX dekotiert werden.

Damit ist ein Stolperstein ausgeräumt: Freenet hatte im vergangenen Jahr die geplante Übernahme von UPC durch Sunrise platzen lassen. Nun findet die Hochzeit doch statt, einfach umgekehrt.

Nach sorgfältiger Prüfung erachte der Verwaltungsrat von Sunrise die Transaktion als im besten Interesse von Sunrise und ihren Aktionären, und habe daher einstimmig beschlossen, das Angebot zur Annahme zu empfehlen.

Für die Kunden ändere sich vorläufig nichts, aber ...

Sunrise werde während der Angebotsfrist weiterhin unabhängig operieren und seine Geschäftskunden- und Konsumenten-Initiativen entsprechend seiner Roadmap und Strategie weiter vorantreiben. Für die Sunrise Kunden werde es «in dieser Zeit keine Veränderungen» geben.

Mit dem Zusammenschluss soll ein stärkerer landesweiter konvergenter Herausforderer für Swisscom und Co. entstehen, der «in allen Bereichen der 4P-Bundle-Angebote einschliesslich Glasfaser, Kabel, TV und Mobile tätig» sei.

Zur Erinnerung: Ende 2019 war der geplante (und angekündigte) milliardenschweren Kaufs von UPC durch Sunrise geplatzt. Wegen Widerstands der Freenet-Aktionäre. Der damalige Sunrise-Chef Olaf Swantee liess daraufhin verlauten, es gebe keine weiteren Verhandlungen mehr mit UPC-Besitzerin Liberty Global. Allerdings hoffte die UPC-Mutter weiterhin auf einen neuen Deal für ihre Schweizer Kabelnetztochter. Das scheint nun zu klappen.

Mit der Fusion könnte Sunrise die Marktführerin in allen Geschäftsbereichen attackieren. Konkret erhielte Sunrise Zugang zum umfassenden Kabelnetz von UPC – und würde so ihre Abhängigkeit von der Swisscom reduzieren.

Wie stark dies die dominante Marktführerin unter Druck setzt, muss sich zeigen. Wenn weniger Unternehmen auf dem Markt um Kunden buhlen, kann dies den Wettbewerb auch hemmen, was steigende Preise erwarten liesse.

Glasfaser- und 5G-Netzausbau

Zum Ausbau der Datennetze heisst es in der am Mittwoch veröffentlichten Sunrise-Medienmitteilung:

«Das kombinierte Unternehmen wird gut positioniert sein, um den Ausbau der Netzinfrastruktur der nächsten Generation, einschliesslich 5G und zukünftiger Technologien, fortzusetzen und bis ins Jahr 2021 90% der Schweizer Haushalte mit Internet von bis zu 1 Gbps zu versorgen, mit dem Ziel, die Geschwindigkeit im Laufe der Zeit bis zu 10 Gbps zu erhöhen. Das Festnetz der nächsten Generation von UPC Schweiz mit ausgedehntem Glasfasernetz wird die Führungsposition von Sunrise bei 4G und 5G weiter stärken.»

Bild: KEYSTONE

Im Falle des erfolgreichen Vollzuges des Angebots ziehe Liberty Global in Betracht, die im Publikum verbliebenen Sunrise-Aktien zu erwerben und anschliessend die Dekotierung der Sunrise-Aktien von der SIX Swiss Exchange zu beantragen. Damit würde Sunrise zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft innerhalb der Liberty Global-Gruppe.

(dsc/sda/awp)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die turbulente Geschichte des Schweizer Mobilfunks Zu viel am Handy? Dr. Watson weiss, woran du leidest Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter