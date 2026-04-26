Bitte sehr: 33 Memes für alle, die Videogames lieben
Früher, wenn der kleine Bruder oder die jüngere Schwester partout mitspielen wollte
Ehemänner erkennen sich wieder 😉
Wenn Ü-40-Gamer in den guten alten Zeiten schwelgen
Wenn du dir all die neuen Spiele leisten könntest, aber kaum noch Zeit für dein liebstes Hobby hast
Nun, Zeit vielleicht schon, aber …
Vor allem Rollenspiel-Fans kennen es nur zu gut …
Nur möglich in Videospielen!
Wie wir die Spiele von früher in Erinnerung haben und wie sie wirklich aussahen
Leider wahr
Leider auch wahr
Zweifelsohne das enttäuschendste Videogame der Geschichte
Wenn der Gamer in der Familie die Küche einrichten durfte
Derweil in Japan (Ton einschalten!)
The greatest battle I've ever seen. pic.twitter.com/twHK6ADzaS— Retro Recall (☥𝐃𝐁) (@RetroMoviesDB) November 28, 2025
Gleich fühlst du dich alt
Apropos wirklich alt
Wenn du Games schneller kaufst, als du sie spielst
Wenn du dir vorgenommen hast, nur noch Games zu kaufen, die du tatsächlich spielst
Zwischendurch ein Video für deine Lachmuskeln: Franzosen parodieren GTA 😂🙌
Als du deine erste Spielkonsole ausgepackt hast 😍
Kid gets a Nintendo 64 for Christmas, 1998 pic.twitter.com/Zl39KiHlqo— Modern History 𝕏 (@modernhistory) November 29, 2025
Du weisst, dass du
alt im besten Alter bist, wenn du dieses Problem kennst
Wir kennen alle diese eine Person, die nur «FIFA» … ähm … «EA Sports FC» spielt
Wenn EA Brot verkaufen würde
💯
Wenn du «Expert» oder «Ultra-Nightmare» gewählt hast, versuch mal dieses Spiel
Q: The game that I died in the most?— 🕹️ exQUIZitely.com 🕹️ (@exquizitelyCOM) November 21, 2025
A: Oh, that's an easy answer... pic.twitter.com/v90UWXElIG
Leider ziemlich korrekt
Wie die Game-Entwickler das Spiel geplant haben und wie du es wirklich spielst
Wie ich Open-World-Games spiele
Touché!
Mein Spielstil in einem Meme zusammengefasst
Warum du manchmal extra nicht zum letzten Boss gehst
Zu 100 % korrekte Abstammungslinie
Wenn du in den 80ern ein Nintendo Entertainment System (NES) besessen hast
Ü-40-Gamer verstehen sofort, was hier abgeht (Ton einschalten!)
We're going to start seeing this. A LOT of this. AI that lets you gel different old school NES style games together.— BLACK DUMPLING™ (@BlackDumpling) October 17, 2025
I mean would you play this? I would play this. Trying to think of other mashups that'd be interesting. Legend of Zeldaman? River City Fantasy? Metal Gear, but you… pic.twitter.com/cQechstL5s
Wenn jemand fragt: «Wie alt bist du»?
Ich:
DJ remixes "Mario" with a sick drop pic.twitter.com/oxXRUMmCAk— Super Interesting (@SuperIntrsting) November 13, 2025
Was Politiker und Nicht-Gamer nicht verstehen
Und zum Schluss: Wenn du einen Hobbyraum und zu viel Zeit hast ;)
Mario Kart Rube Goldberg race— Massimo (@Rainmaker1973) December 1, 2025
[📹 Joseph's Machines]pic.twitter.com/5UntNkItD5