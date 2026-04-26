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Einfach 33 witzige Dinge, die (wohl) nur Gamer verstehen

Den perfekten Heiratsantrag gibt es nicht …
Den perfekten Heiratsantrag gibt es nicht …bild: @gamestop__de

Bitte sehr: 33 Memes für alle, die Videogames lieben

26.04.2026, 05:2226.04.2026, 05:22
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Früher, wenn der kleine Bruder oder die jüngere Schwester partout mitspielen wollte

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bild: instagram

Ehemänner erkennen sich wieder 😉

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bild: boredpanda

Wenn Ü-40-Gamer in den guten alten Zeiten schwelgen

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bild: boredpanda

Wenn du dir all die neuen Spiele leisten könntest, aber kaum noch Zeit für dein liebstes Hobby hast

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bild: @messeduppcs

Nun, Zeit vielleicht schon, aber …

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bild: @Capybaras_Daily

Vor allem Rollenspiel-Fans kennen es nur zu gut …

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bild: boredpanda

Nur möglich in Videospielen!

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bild: boredpanda

Wie wir die Spiele von früher in Erinnerung haben und wie sie wirklich aussahen

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bild: boredpanda

Leider wahr

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bild: @kmcnam1

Leider auch wahr

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bild: boredpanda

Zweifelsohne das enttäuschendste Videogame der Geschichte

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bild: @UpdateTheGrids

Wenn der Gamer in der Familie die Küche einrichten durfte

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bild: @RetroMoviesDB

Derweil in Japan (Ton einschalten!)

Gleich fühlst du dich alt

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bild: boredpanda

Apropos wirklich alt

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bild: @SuperSisi

Wenn du Games schneller kaufst, als du sie spielst

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bild: boredpanda

Wenn du dir vorgenommen hast, nur noch Games zu kaufen, die du tatsächlich spielst

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bild: mmygames·

Zwischendurch ein Video für deine Lachmuskeln: Franzosen parodieren GTA 😂🙌

Video: watson/lucas zollinger

Als du deine erste Spielkonsole ausgepackt hast 😍

Du weisst, dass du alt im besten Alter bist, wenn du dieses Problem kennst

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bild: @landofthe80s
User Unser
Nostalgie-Flash vorprogrammiert: Das haben die watsons früher gespielt

Wir kennen alle diese eine Person, die nur «FIFA» … ähm … «EA Sports FC» spielt

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bild: @supersisi_

Wenn EA Brot verkaufen würde

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bild: @kmcnam1

💯

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bild: @GamewithDave
Auf welchem Modus spielst du bevorzugt?
An dieser Umfrage haben insgesamt 176 Personen teilgenommen

Wenn du «Expert» oder «Ultra-Nightmare» gewählt hast, versuch mal dieses Spiel

Leider ziemlich korrekt

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bild: @SuperSisi

Wie die Game-Entwickler das Spiel geplant haben und wie du es wirklich spielst

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bild: @SuperSisi

Wie ich Open-World-Games spiele

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bild: boredpanda

Touché!

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bild: boredpanda

Mein Spielstil in einem Meme zusammengefasst

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bild: boredpanda

Warum du manchmal extra nicht zum letzten Boss gehst

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bild: boredpanda

Zu 100 % korrekte Abstammungslinie

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bild: interwebs

Wenn du in den 80ern ein Nintendo Entertainment System (NES) besessen hast

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bild: @TheRetroRoomRoo
Wie «Super Mario» an Heiligabend in mein Herz hüpfte – eine Weihnachtsgeschichte für Gamer

Ü-40-Gamer verstehen sofort, was hier abgeht (Ton einschalten!)

Wenn jemand fragt: «Wie alt bist du»?

Ich:

Was Politiker und Nicht-Gamer nicht verstehen

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bild: @PostsOfSatan

Und zum Schluss: Wenn du einen Hobbyraum und zu viel Zeit hast ;)

Noch mehr davon? Wir haben mehr davon.

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Vor «Super Mario» und «Zelda»: Als Nintendo Liebestester und Lichttelefone baute
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Video: watson
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