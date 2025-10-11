25 ziemlich lustige Bilder und Memes, die nur Gamer verstehen

Als uns Mami beim Endgegner in «Super Mario Land» auf dem Game Boy (1990) helfen musste



bild: Video Game History

Wo ich mich mit 70 Jahren sehe

Zu 100 Prozent korrekt

Wie du deinen Spielfortschritt sicherst

Was (fast) jeder Gamer nur zu gut kennt

Wenn kurz vor dem Wochenende der neue Ego-Shooter «Battlefield 6» erscheint

Wenn du bereits «Battlefield 6» spielst und dein Spiele-Backlog so aussieht

bild: Nostalgic Gamer

Die «Battlefield»-Reihe gilt als der Hauptkonkurrent des Action-Blockbusters «Call of Duty». Am Freitag ist der neuste Ableger «Battlefield 6» für Windows-PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S erschienen. Unseren Test kannst du hier lesen.

Derweil Linux-User

Wenn du Mac-Gamer bist

Als wir ohne Online-Modus perfekt glücklich waren

bild: Video Game History

Wie wir früher Multiplayer-Spiele gezockt haben

bild: Video Game History

Oder so! bild: Video Game History

Auch auf diese Weise ging's! bild: Video Game History

Und natürlich war auch diese Konstruktion eine Möglichkeit …

bild: Video Game History

Wenn du Videogames in den 90er-Jahren erlebt hast

bild: Video Game History

Wie die Gaming-Industrie heute funktioniert

Wenn Electronic Arts einen Controller bauen würde

Wenn watson von EA gekauft würde

Wenn du die Spielesammlung deines Dates siehst …

Wie du früher die Finishing-Moves von «Mortal Kombat» auf dem Pausenplatz ausgetauscht hast

Apropos sterben: Der traurige Dauerzustand der Xbox

bild: Xbox s

Was Gamer so richtig auf die Palme bringt

Warum meine Sammlung nie gespielter Games ständig wächst

bild: via watson-user El_Chorche

😬

Welches Spiel vermutlich noch vor «Grand Theft Auto VI» erscheinen wird 😉

Okay, schon ein bisschen lustig (sofern du Mega Man kennst) 😅

Wenn du fast 30 Jahre später noch immer das gleiche Spiel spielst und einfach alles perfekt ist

