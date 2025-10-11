25 ziemlich lustige Bilder und Memes, die nur Gamer verstehen
Als uns Mami beim Endgegner in «Super Mario Land» auf dem Game Boy (1990) helfen musste
Wo ich mich mit 70 Jahren sehe
Zu 100 Prozent korrekt
Wie du deinen Spielfortschritt sicherst
Was (fast) jeder Gamer nur zu gut kennt
Wenn kurz vor dem Wochenende der neue Ego-Shooter «Battlefield 6» erscheint
Wenn du bereits «Battlefield 6» spielst und dein Spiele-Backlog so aussieht
Die «Battlefield»-Reihe gilt als der Hauptkonkurrent des Action-Blockbusters «Call of Duty». Am Freitag ist der neuste Ableger «Battlefield 6» für Windows-PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S erschienen. Unseren Test kannst du hier lesen.
Derweil Linux-User
Wenn du Mac-Gamer bist
Als wir ohne Online-Modus perfekt glücklich waren
Wie wir früher Multiplayer-Spiele gezockt haben
Oder so!
Auch auf diese Weise ging's!
Und natürlich war auch diese Konstruktion eine Möglichkeit …
Wenn du Videogames in den 90er-Jahren erlebt hast
Wie die Gaming-Industrie heute funktioniert
Wenn Electronic Arts einen Controller bauen würde
Wenn watson von EA gekauft würde
Wenn du die Spielesammlung deines Dates siehst …
Wie du früher die Finishing-Moves von «Mortal Kombat» auf dem Pausenplatz ausgetauscht hast
Apropos sterben: Der traurige Dauerzustand der Xbox
Was Gamer so richtig auf die Palme bringt
Warum meine Sammlung nie gespielter Games ständig wächst
😬
Welches Spiel vermutlich noch vor «Grand Theft Auto VI» erscheinen wird 😉
We got super disabled Mario before gta 6 pic.twitter.com/gSWNIAZqt8— GingerBeardGage 🇺🇸🫡 (@GingerBeardGage) June 24, 2025
Okay, schon ein bisschen lustig (sofern du Mega Man kennst) 😅
Wenn du fast 30 Jahre später noch immer das gleiche Spiel spielst und einfach alles perfekt ist
Und zum Schluss noch dies:
You won’t believe your eyes pic.twitter.com/04hGFkPAuU— SuperSisi (@supersisi_) October 1, 2025