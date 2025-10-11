wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Digital
Spass

Die besten Memes, die nur Gamer verstehen

25 ziemlich lustige Bilder und Memes, die nur Gamer verstehen

11.10.2025, 06:1511.10.2025, 06:15
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Als uns Mami beim Endgegner in «Super Mario Land» auf dem Game Boy (1990) helfen musste

Bild
bild: Video Game History

Wo ich mich mit 70 Jahren sehe

Bild
bild: Nostalgic Gamer

Zu 100 Prozent korrekt

Bild
bild: reddit

Wie du deinen Spielfortschritt sicherst

Bild
bild: @sseduppcs

Was (fast) jeder Gamer nur zu gut kennt

Bild
bild: GamesYouLoved

Wenn kurz vor dem Wochenende der neue Ego-Shooter «Battlefield 6» erscheint

Bild

Wenn du bereits «Battlefield 6» spielst und dein Spiele-Backlog so aussieht

Bild
bild: Nostalgic Gamer

Die «Battlefield»-Reihe gilt als der Hauptkonkurrent des Action-Blockbusters «Call of Duty». Am Freitag ist der neuste Ableger «Battlefield 6» für Windows-PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S erschienen. Unseren Test kannst du hier lesen.

Derweil Linux-User

Bild
bild: programmerhumor

Wenn du Mac-Gamer bist

Bild
bild: @Yahya_no_1

Als wir ohne Online-Modus perfekt glücklich waren

Bild
bild: Video Game History

Wie wir früher Multiplayer-Spiele gezockt haben

Bild
bild: Video Game History

Oder so!

Bild
bild: Video Game History

Auch auf diese Weise ging's!

Bild
bild: Video Game History

Und natürlich war auch diese Konstruktion eine Möglichkeit …

Bild
bild: Video Game History

Wenn du Videogames in den 90er-Jahren erlebt hast

Bild
bild: Video Game History

Wie die Gaming-Industrie heute funktioniert

Bild
bild: @mask_bastard

Wenn Electronic Arts einen Controller bauen würde

Bild
bild: @VGHumour

Wenn watson von EA gekauft würde

Bild
bild: thegamer

Wenn du die Spielesammlung deines Dates siehst …

Bild
bild: @shitpost_2077

Wie du früher die Finishing-Moves von «Mortal Kombat» auf dem Pausenplatz ausgetauscht hast

Bild
bild: @supersisi_

Apropos sterben: Der traurige Dauerzustand der Xbox

Bild
bild: Xbox s

Was Gamer so richtig auf die Palme bringt

Bild
bild: Mr. Krabs

Warum meine Sammlung nie gespielter Games ständig wächst

Bild
bild: via watson-user El_Chorche

😬

Bild
bild: @MarieIsabellaB

Welches Spiel vermutlich noch vor «Grand Theft Auto VI» erscheinen wird 😉

Okay, schon ein bisschen lustig (sofern du Mega Man kennst) 😅

Bild
bild: @16bitnostalgia

Wenn du fast 30 Jahre später noch immer das gleiche Spiel spielst und einfach alles perfekt ist

Bild
bild: @SandyofCthulhu

Noch nicht genug?

Auch diese Gamer-Memes treffen ins Schwarze

30 ziemlich lustige Memes, die nur Gamer verstehen
Einfach 24 witzige Dinge, die (wohl) nur Gamer verstehen
Erkennst du diese Kult-Spiele anhand eines Bildes?
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Setups, von denen viele Gamer und Gamerinnen träumen dürften
1 / 28
Setups, von denen viele Gamer und Gamerinnen träumen dürften
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
11 Gamer-Typen, mit denen auch du schon gezockt hast
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
2
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
3
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
4
Rupperswil-Vierfachmörder Thomas N. erzielt vor Gericht einen überraschenden Erfolg
5
81 tote Palästinenser geborgen, sagt Hamas +++ Ärzte ohne Grenzen fordert mehr Hilfsgüter
Meistkommentiert
1
Trump geht leer aus: María Corina Machado gewinnt den Friedensnobelpreis
2
«Politik über Frieden gestellt» – Friedensnobelpreis sorgt für Empörung im Weissen Haus
3
Netflix erhöht die Preise für die Schweiz – so haben sich die Streaming-Kosten entwickelt
4
Die Trennung auf Zeit ist 1 Mindfuck
5
Venezolanerin Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Meistgeteilt
1
100 Prozent: Neue Zölle gegen China +++ Trump gratuliert Nobelpreisträgerin Machado
2
Erkennt man alkoholfreies Bier am Geschmack?
3
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
4
Liebi. Sooo viel Liebi in Werbungen der Siebzigerjahre
5
«Meilenstein für die Ruag»: Die 5 wichtigsten Punkte der F-35-Medienkonferenz
27 lustige Tiere – inklusive der besten Fotos der Ocean Photographer Of The Year Awards
Cute News, everybody!
Zur Story