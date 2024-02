Huthis sabotieren angeblich wichtige Internetkabel im Meer – das wissen wir

Einsatz von Unterwasser-Waffen angekündigt

Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen hatte letzte Woche angekündigt, ihre Angriffe auf Handelsschiffe vor der Küste des Landes auszuweiten. Man setze auf Eskalation als Antwort auf die Eskalation Israels im Gazastreifen, sagte der Anführer der Gruppe, Abdel-Malik al-Huthi, in einer Fernsehansprache, wie der Sender Al-Masirah berichtete. Bislang seien 48 Schiffe angegriffen worden. Zudem kündigte er den Einsatz von Unterwasser-Waffen an, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.



Am Jemen führt eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den Welthandel entlang: Frachter erreichen vom Indischen Ozean über den Suezkanal in Ägypten das Mittelmeer. Mehrere westliche Staaten, darunter die USA und Grossbritannien, sind an Einsätzen zur Abwehr der Huthi-Angriffe beteiligt.



Die Huthi agieren nach eigenen Angaben aus Solidarität mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen und wollen mit dem Beschuss von Handelsschiffen ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen erzwingen. Diese sind eine Reaktion auf den Terrorüberfall der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober im israelischen Grenzgebiet.