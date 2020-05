Digital

«Labor of Love»: Wie 15 Männer versuchen, eine Frau zu schwängern



screenshot: youtube / fox

Bizarre Serie auf Fox: Wie 15 Männer versuchen, eine Frau zu schwängern

In dieser bizarren Reality-Show sucht eine Frau den perfekten Vater, um eine Familie zu gründen. Spermatests und Geburtssimulationen inklusive.

15 Männer buhlen um ihre Aufmerksamkeit: Kristy Katzmann, eine 41-jährige, geschiedene Frau sucht für ihr Familienglück den perfekten Vater. Die Männer unterziehen sich dafür sogar verschiedenen Tests und geben Sperma ab, um ihre Fruchtbarkeit zu testen.

Gehostet wird die Show von Kristin Davis, bekannt als Charlotte York aus Sex and the City. Die Erziehungsfähigkeiten der Jungs werden in einer Reihe von Herausforderungen auf die Probe gestellt, wie zum Beispiel dem Wechseln von Windeln. Sie werden sogar an eine Maschine angeschlossen, welche die Schmerzen einer Geburt simulieren.

screenshot: youtube / fox

Katzmans biologische Uhr tickt und sie möchte so schnell wie es nur geht eine Familie gründen. «Ich denke, es ist eine wirklich unglaubliche Geschichte, mit der sich viele Frauen identifizieren können», sagt sie gegenüber Fox News.

Die erste Folge der Show beginnt mit einem Knall: Die Männer müssen ihr Sperma einem Fruchtbarkeitstest unterziehen lassen, wenn sie mit der Show fortfahren möchten. Die Männer wussten bis da nichts von der Spende, sagte eine Produzentin der Serie gegenüber TVLine.

«Dies ist eine Situation, in der sich auch Millionen von Männern befinden. Niemand spricht über die biologische Uhr eines Mannes, und die Leute denken, Männer halten das für selbstverständlich.»

Den Machern der Serie gehe es darum, eine starke, moderne Frau zu zeigen, die aufgrund ihrer Karriereplanung lange auf die Familiengründung verzichtet habe und sich jetzt doch noch ein Kind wünscht. Sie fügen hinzu, dass, obwohl der Fokus auf Katzmann und ihrer Reise zur Mutterschaft liegt, «ehrlich gesagt, was wir beim Eintauchen in das Casting festgestellt haben, ist: Dies ist eine Situation, in der sich auch Millionen von Männern befinden.

Niemand spricht über die biologische Uhr eines Mannes, und die Leute denken, Männer halten das für selbstverständlich. Wir haben jedoch festgestellt, dass es auch viele Männer gibt, die diesen Ort in ihrem Leben erreicht haben, an dem sie sagen: ‹Wow. Ich habe meine Karriere. Ich habe Freunde… Wie bin ich hierher gekommen, ohne tatsächlich eine Familie zu haben? Und das ist das, was ich eigentlich wirklich will.›»

Die Show ist leider nicht in der Schweiz zu sehen. (cki)

