Digital

Twitter

Twitter-Stars sollen neue Funktionen zum Geldverdienen testen



Diese neuen Funktionen sollen Twitter-Stars zum Geldverdienen testen

Twitter-Stars mit einer grossen Gefolgschaft in den USA sollen in einem Test kostenpflichtige Inhalte anbieten können. Von den Einnahmen muss allerdings eine Kommission an Twitter abgeliefert werden.

Das US-Unternehmen teilte am Dienstag mit, es habe mit der Auswahl von US-Bewerbern begonnen. Diese sollen mit Hilfe der neuen Funktionen «Super Follows» oder «Ticketed Spaces» Geld verdienen können.

«Ticketed Spaces hilft Euch dabei, einzigartige und exklusive Audio-Erfahrungen zu schaffen, für die Euer Publikum bereit ist zu zahlen», erklärten Ellen Havlicek und Esther Crawford aus der Twitter-Produktabteilung. Mit der Funktion «Super Follows» könne eine «direkte Beziehung mit Euren treuesten Abonnenten» geschaffen werden, die zu monatlichen Einnahmen führen könne, hiess es weiter.

Was ist geplant?

Auf «Ticketed Spaces» sollen die ausgewählten Twitter-Promis virtuelle Eintrittskarten für Audio-Veranstaltungen zu Preisen zwischen einem und 999 Dollar verkaufen können. Bei «Super Follows» soll es für Abonnements für drei, fünf oder zehn Dollar im Monat exklusive Inhalte geben.

Twitter solle nicht nur ein «lustiger Ort für Interaktion mit dem Publikum» sein, sondern zu einem Platz werden, «wo Sie mit anregenden Unterhaltungen Geld verdienen können», erklärten Crawford und Havlicek weiter.

Von Einnahmen bis 50'000 Dollar will Twitter drei Prozent einbehalten, bei höheren Einnahmen will das Unternehmen 20 Prozent Kommission. Twitter will mit den neuen Angeboten, die zunächst getestet werden sollen, neue Einnahmemöglichkeiten schaffen. Bislang finanziert sich der Konzern überwiegend durch Werbung.

(dsc/sda/afp)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

21 Tweets, die deine Laune auf ein ganz neues Level heben werden 1 / 23 21 Tweets, die deine Laune auf ein ganz neues Level heben werden So funktioniert Social Networking in der Realität Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter