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Ex-Krypto-König Bankman-Fried beantragt Begnadigung

FTX founder Sam Bankman-Fried leaves Manhattan federal court, Tuesday, Jan. 3, 2023, in New York, after he pleaded not guilty to charges that he cheated investors and looted customer deposits on his c ...
Sam Bankman-Fried wurde 2024 wegen Veruntreuung von Kundenvermögen verurteilt.Bild: keystone

Ex-Krypto-König Bankman-Fried beantragt Begnadigung

09.06.2026, 13:0109.06.2026, 13:01

Der wegen Betrugs verurteilte ehemalige Digitalgeld-Unternehmer Sam Bankman-Fried hat offiziell eine Begnadigung beantragt. Allerdings will der 34-Jährige erst nach Ablauf seiner 25 Jahre langen Haftstrafe begnadigt werden.

Dies geht aus den Informationen im System des US-Justizministeriums hervor. Nach US-Recht kann man durch die Begnadigung nach Ablauf der Strafe etwa das Wahlrecht wiedererlangen.

FTX, einer der grössten Handelsplätze für Kryptogeld wie Bitcoin, war Ende 2022 spektakulär zusammengebrochen. Bankman-Fried wurde auf den Bahamas festgenommen und an die USA ausgeliefert. Er wurde 2024 verurteilt. Derzeit läuft ein Berufungsverfahren.

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang des Jahres in einem Interview der «New York Times» gesagt, er habe nicht vor, Bankman-Fried zu begnadigen. Der FTX-Mitgründer bestätigte dem Sender Fox Business, dass er eine Begnadigung anstrebe.

Milliarden-Loch oder Liquiditätskrise?

Während das Geschäft mit Kryptowährungen kompliziert sein kann, wurde Bankman-Fried am Ende klassischer Betrug zur Last gelegt: Veruntreuung von Kundenvermögen. Bankman-Fried stand auch hinter einem Hedgefonds namens Alameda Research, der riskante Geschäfte machte und sich Mittel bei FTX lieh.

Eigentlich hätten dabei Sicherheiten hinterlegt werden müssen. Es gab auch Computersysteme, die dafür sorgen sollten. Doch diese Software machte eine heimliche Ausnahme für Alameda. Dadurch konnte der Hedgefonds bei FTX so tief ins Minus gehen, wie er wollte.

Als Alameda-Geschäfte schiefgingen, klaffte in der FTX-Kasse der Anklage zufolge ein Milliardenloch. Bankman-Fried behauptet dagegen, FTX habe zwar in einer Liquiditätskrise gesteckt, sei aber grundsätzlich zahlungsfähig gewesen. (sda/awp/dpa)

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