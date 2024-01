WhatsApp entfernt dein Profilbild – das steckt dahinter

Dateien teilen mit WhatsApp

Wie der Techblog WABetaInfo berichtet , können in der neuesten Beta-Version von WhatsApp Dateien mit anderen WhatsApp-Usern in der Nähe ausgetauscht werden. Dafür müssen nur beide den entsprechenden Bereich in der App geöffnet haben und ihre Smartphones kurz zusammenhalten, um den Datentransfer zu starten. Maximal sollen sich Dateien bis zu 2 Gigabyte (GB) teilen lassen. Eine vergleichbare Funktion fürs iPhone nennt Apple AirDrop.Auf Android-Geräten gebe es mit «Nearby Share» von Google sowie «Quick Share» von Samsung ähnliche Funktionen, hält netzwelt.de fest . Diese seien aber nicht zueinander kompatibel, was den Austausch von Dateien zwischen Android-Handys verschiedener Hersteller erschwere. Auf der CES 2024 hätten Google und Samsung angekündigt, die beiden Funktionen zu verschmelzen.Wann die Dateien-Teilen-Funktion per WhatsApp-Update allen Usern zur Verfügung steht, ist nicht bekannt. Die Übertragung der Daten erfolge Ende-zu-Ende verschlüsselt und die eigene Handynummer werde nicht übermittelt.