KI-gesteuerte Sessellifte halten bei uns Einzug – die wichtigsten Fragen und Antworten

Vielleicht erinnerst du dich an die Videos vom «Skilift-Horrorunfall» in Georgien , die 2018 um die Welt gingen.

Ein weiterer Mitarbeiter sei «auf Abruf» schnell an der Bergstation verfügbar und übernehme regelmässig kleinere Wartungsarbeiten an der Sesselbahn, dazu gehört unter anderem auch das Reinigen der Kameralinsen.

So werde der Personalaufwand um rund ein Drittel gesenkt, heisst es, und man könne dadurch auch «dem akuten Fachkräftemangel in der Branche» entgegenwirken.

Autonome Seilbahnen sind keine Neuheit, seit 2021 steht in Zermatt die erste autonome Gondelbahn der Schweiz. Doch neu kommen die Sesselbahnen zum Zug, die in den meisten Skigebieten in grösserer Zahl vorhanden sind.

Das KI-System erkennt Gefahrensituationen beim Ausstieg an der Bergstation in Sekundenbruchteilen und entscheidet, ob die Anlage weiterfahren, verlangsamen oder stoppen soll.

Bis anhin ist es in den meisten Skigebieten so, dass Betroffene auf das Bergbahnen-Personal vor Ort hoffen müssen. Die Aufsichtsperson drückt geistesgegenwärtig den Not-Stopp, sofern sie nicht gerade abgelenkt oder völlig übermüdet ist.

Schneesportfans kennen die Situation: Man kommt mit dem Sessellift bei der Bergstation an und soll auf Skiern oder Snowboard relativ rasch aussteigen und sich entfernen, aber dann passiert das Missgeschick. Jemand stürzt und bleibt direkt in der Gefahrenzone im Schnee liegen.

Das Zürcher Start-up Mantis hat in der Schweiz und in Österreich die Betriebsbewilligungen für die weltweit ersten autonomen Sesselbahnen erhalten, wie aus einer aktuellen Medienmitteilung hervorgeht. Dieser Beitrag beantwortet die wichtigsten Fragen zur Schneesport-Innovation.

