Das steckt hinter dem neuen Nokia-Logo

Kultmarke aus Finnland

Nokia war mal weltweiter Marktführer auf dem Handy- und Smartphone-Markt, und die Marke wurde in vielen Ländern zu einem Begriff. Nach internen Kämpfen – und einer gescheiterten Serie von «Windows Phone»-Smartphones – verkaufte das finnische Unternehmen 2014 sein Handy-Geschäft an Microsoft, das dann Microsoft Mobile gründete und die bekannte Marke weiter nutzte.



2016 schloss der finnische Elektronikhersteller HMD Global einen Lizenzvertrag mit Nokia, kaufte Microsoft die verbliebenen Nokia-Namensrechte ab und bietet seit 2017 exklusiv Nokia-Mobiltelefone an, die unter anderem auf Android basieren und von Foxconn produziert werden.