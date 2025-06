Deutsche Industrie baut 101'000 Jobs binnen eines Jahres ab

Ein Ende des Stellenabbaus sei noch nicht in Sicht, sagt Jan Brorhilker, Managing Partner bei EY. Er rechnet mit dem Wegfall von mindestens 70'000 weiteren Industrie-Jobs bis Jahresende. (cst/sda/dpa)

Zum Ende des ersten Quartals beschäftigte die deutsche Industrie 5,46 Millionen Menschen – 1,8 Prozent oder 101'000 weniger als ein Jahr zuvor, heisst es in der Studie, die auf Daten des Statistischen Bundesamts von Deutschland basiert. Seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 sank die Zahl der Beschäftigten demnach unterm Strich um 217'000. Noch 2018 hatte es einen Rekord mit rund 5,7 Millionen Industrie-Beschäftigten gegeben.

Die anhaltende Wirtschaftskrise hat die deutsche Industrie binnen eines Jahres mehr als 100'000 Arbeitsplätze gekostet. Am härtesten traf es die Autobranche, wie eine Analyse der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY zeigt.

