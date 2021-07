So schnell will Tesla sein Ladenetzwerk für andere E-Autos öffnen

Der Elektroautopionier Tesla will seine Schnellladestationen auch für Elektrofahrzeuge anderer Hersteller zugänglich machen. «Wir werden unser Supercharger-Netzwerk später in diesem Jahr für andere Elektroautos öffnen», sagte Firmenchef Elon Musk.

Supercharger-Station in Las Vegas. Bild: AP

Teslas Netzwerk mit über 25'000 Stromtankstellen weltweit hatte dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil beim branchenweite Rennen um die Vorherrschaft beim Schnelllade-Standard verschafft.

Geschickte PR-Aktionen

In von der jüngsten Flutkatastrophe betroffenen Teilen Belgiens, Deutschland und der Niederlande konnten Tesla-Fahrer an Supercharger-Stationen gratis aufladen.

Anfang 2020 machte Tesla wegen der beginnenden Corona-Pandemie gemäss Berichten das Aufladen an allen Superchargern in China kostenlos. Und als 2017 der Hurrikan Irma Florida verwüstete, schaltete Tesla vorübergehend den gesamten Akku in Tesla-Modellen frei, die mit per Software begrenzter Akkukapazität verkauft worden waren.

Die meisten Besitzer von neu gekauften Model S und Model X können die Supercharger gratis nutzen, Käufer des Model 3 dagegen müssen im Normalfall für den Strom bezahlen.

(dsc/sda/reuters)