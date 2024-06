Musk lässt Klage gegen OpenAI fallen

Solche KI-Chatbots sind aber auch fehleranfällig und können täuschend echt wirkende Falschinformationen ausgeben, was in der Fachwelt als Halluzinieren bezeichnet wird. Schliesslich gibt es auch massive gesellschaftlichen Risiken durch generative KI: Die leistungsfähige Technologie kann für die Verbreitung von Desinformation und andere Zwecke missbraucht werden.

Solche KI-Chatbots werden mit gewaltigen Mengen an Informationen angelernt und können Texte auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen formulieren. Das Prinzip dahinter ist, dass sie Wort für Wort abschätzen, wie ein Satz weitergehen sollte.

Die Firma reagierte zudem mit eigenen Vorwürfen gegen Musk. Er habe die «volle Kontrolle» über OpenAI und den Chefposten des Unternehmens angestrebt, schrieben Mitgründer des Start-ups um Chef Sam Altman in einem Blogeintrag. Auch habe Musk 2018 dafür geworben, OpenAI mit dem von ihm geführten Elektroauto-Hersteller Tesla zusammenzulegen. Musk äusserte sich nicht zu der Darstellung, die grösstenteils von damaligen E-Mails belegt zu sein scheint.

Für Mittwoch war in San Francisco eine Anhörung zum Antrag von OpenAI angesetzt, die Klage abzuweisen.

Tech-Milliardär Elon Musk hat seine Vertragsverletzungsklage gegen die ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI fallengelassen. Gründe wurden in den Gerichtsunterlagen am Dienstag nicht genannt.

«Bislang grösster Schlag» gegen (russische) Cyberkriminelle – Schweiz beteiligt

Mehrere der derzeit einflussreichsten Schadsoftware-Familien, darunter Trickbot, sind im Rahmen der «Operation Endgame» vom Netz genommen worden. Die Schweiz leistete Rechtshilfe.

Deutsche Ermittler sprechen vom bislang grössten Schlag gegen Cyberkriminelle: Bei einem Einsatz in mehreren Ländern seien weltweit mehr als 100 Server beschlagnahmt und 1300 Domains ausser Betrieb gesetzt worden. Auch schweizerische Strafverfolgungsbehörden waren beteiligt. Das teilten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) am Donnerstagmorgen mit.