Regentropfen im Wallis durchqueren mit der Rhone den Genfersee und münden später im Mittelmeer. Bild: screenshot river-runner-global.samlearner.com

Neues Tool: Lasse irgendwo auf der Welt einen Tropfen fallen und sieh, wohin er fliesst

Angenommen, du würdest an dem Ort, an dem du dich jetzt gerade befindest, einen Tropfen Wasser fallen lassen. Wüsstest du, in welchem Meer er am Ende seiner Reise landet? Diese Webseite zeigt dir den Wasserweg.

Der US-amerikanische Programmierer Sam Learner hat eine beeindruckende Webseite namens «River Runner» erstellt – die erstmal «nur» eine Weltkarte zeigt. Interessant wird's, wenn man dann mit der Maus an einen bestimmten Ort auf der Karte tippt. Dann wird nämlich ein «virtueller Wassertropfen» fallen gelassen.

Das Tool berechnet in wenigen Sekunden den Weg, dem dieser Tropfen zusammen mit allen anderen Gewässern aus dieser Umgebung folgt – bis ein Meer erreicht wird. Der User wird auf diese Reise mitgenommen und man folgt dem Wasserweg in der Vogelperspektive.

Folge dem Wassertropfen aus der Vogelperspektive Video: extern / rest

In einer kleinen Box werden dabei auch die zurückgelegten Gewässer mit der entsprechenden Länge aufgelistet (auch wenn dabei einige kleinere Flüsse noch nicht benannt sind).

Bild: screenshot river-runner-global.samlearner.com

Übrigens: Wie gut kennst du dich mit Flüssen aus? 2 Aufgepasst! Gesucht sind die 25 längsten Schweizer Flüsse von Philipp Reich

Spannend zu erkunden sind dabei natürlich Wasserscheiden: Lässt man beispielsweise einen Tropfen auf der Nordseite des Berninapasses fallen, kann man ihm via Inn und Donau bis ins Schwarze Meer folgen.

Bild: screenshot river-runner-global.samlearner.com

Lässt man den Tropfen aber etwas weiter südlich fallen, fliesst er via Val Poschiavo nach Italien in den Po und später in die Adria ab.

Bild: screenshot river-runner-global.samlearner.com

Übrigens: Lässt man einen Tropfen in Saudi-Arabien – einem der wenigen Länder, das weder Flüsse noch Seen besitzt – fallen, zeigt das Tool zwar an, in welche Richtung das Land abfallend ist (und der Tropfen entsprechend fliessen würde), doch einen Weg zu einem Meer findet er nie.

Bild: screenshot river-runner-global.samlearner.com

Auch wenn das Tool erst in der Beta-Version verfügbar ist (und das macht sich ab und zu durch fehlerhafte Ausgaben bemerkbar), bietet es viele Möglichkeiten, die Gewässer dieser Erde besser kennen zu lernen. Hier kannst du den «River Runner» selbst ausprobieren. (lea)