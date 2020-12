Quiz

Schweiz

Quizzticle: Gesucht sind die 25 längsten Schweizer Flüsse



Aufgepasst! Gesucht sind die 25 längsten Schweizer Flüsse bild: shutterstock

Liebe Quizzticle-Klasse

Wir bleiben auch an diesem Wochenende an der frischen Luft – ihr wisst schon: Ansteckungsgefahr und so. Nach den Baumarten wagen wir uns heute an das Element Wasser. Tausende Rinnsale, Bäche und Flüsse durchziehen unser Land. Weisst du, welches die längsten fliessenden Gewässer der Schweiz sind? Dein fluviales Wissen ist gefragt.

Die Regeln:

Wir suchen die 25 längsten Schweizer Flüsse der Schweiz.

Zuflüsse zählen als eigene Flüsse, Quellflüsse werden dem Hauptfluss zugeordnet.

Als Hilfe dient dir die Flusslänge und die Kantone, durch die der Fluss fliesst.

Du musst die Flüsse nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Du musst nicht auf Enter drücken. Ist die Antwort richtig, wird sie automatisch in die Lücke gefüllt.

Es läuft ein Countdown, du hast total 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Daten: Wikipedia

23-25 Punkte: 6.0

20-22 Punkte: 5.5

17-19 Punkte: 5.0

14-16 Punkte: 4.5

10-13 Punkte: 4.0

Unter 10 Punkten: Nachsitzen

Mehr Schweiz-Quizzticles:

