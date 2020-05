Digital

Herzallerliebst: Dieser Vater macht Videos für Kinder ohne Vater



screenshot: youtube / dad, how do i?

Dieser Mann erstellte einen Youtube Kanal, um Kinder zu unterstützen, nachdem er selbst ohne Vater aufgewachsen ist.

Youtuber Rob Kenney postet auf seinem Kanal Videos, die sich an Kinder ohne Vater richten. Sein eigener Vater verliess ihn, als er zwölf war. Er hofft, mit seiner Videoserie «Dad, How Do I?» (deutsch: Vater, wie mache ich?) alle zu erreichen, die Fragen haben.

Sein Kanal hat bereits 1.6 Millionen Abonnenten, obwohl sein erstes Video erst vor einem Monat hochgeladen wurde.

Schaut euch diese herzigen Videos an und fühlt, wie euer Glaube an die Menschheit zurückkommt - wenigstens für ein paar Minuten:

Wie man eine Kravatte bindet:

Wie man sein Gesicht rasiert:

Wie man gut zu sich selbst ist:

