La Suisse a manqué son objectif de réduction des émissions de CO2

Une loi qui revient de loin

En décembre 2018, après plus de dix heures de séance, le Conseil national a coulé la loi concoctée par le Conseil fédéral un an plus tôt. Seuls le PDC et le PLR l'ont soutenue. Le projet n'a en revanche pas convaincu l'UDC, ni les socialistes, les Verts et les Vert'libéraux qui ont préféré torpiller le projet édulcoré par la droite.



En septembre de l'année suivante, le Conseil des Etats a dû tout reprendre à zéro. Alors que le National avait prévu plusieurs mesures moins contraignantes que celles de l'Accord de Paris, renonçant notamment à inscrire un objectif de réduction des émissions de CO2 en Suisse, les sénateurs sont allés plus loin.



C'est qu'entre-temps, la situation a changé. Les jeunes ont manifesté et mené la grève pour le climat. Les scientifiques ont publié de nouvelles données alarmantes sur le réchauffement climatique.