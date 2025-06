Ce classement des banques en Suisse ne va pas plaire à Migros et Coop

La Suisse, historiquement, compte un nombre élevé de banques. Et depuis plusieurs années, des instituts bancaires purement numériques sont arrivés sur le marché. Moneyland a comparé les offres et voici les plus intéressantes.

Il y a quelques années, le paysage bancaire a été chamboulé par l'arrivée sur le marché de nouveaux concurrents: les néobanques. Comme la bien connue Revolut, ce sont des établissements bancaires dont les services sont accessibles uniquement en ligne, à contrario des banques «traditionnelles» qui possèdent des guichets et vous attribuent souvent un conseiller dédié.

Selon une étude du comparateur indépendant moneyland.ch, les néobanques continuent de séduire les Suisses, il explique:

«Les frais facturés par la plupart des néobanques sont nettement inférieurs à ceux des banques traditionnelles».

Cependant, une surprise de taille émerge: une banque traditionnelle surpasse toutes les néobanques en matière de frais.

Pour sa première comparaison, Moneyland a étudié les offres de ces banques numériques en supputant un usage uniquement de la carte (sans le compte bancaire). Puis il a «calculé tous les coûts annuels et pris pour hypothèse un client effectuant des achats (10 000 francs par an en Suisse et l'équivalent de 2 000 francs en euros, dollars américains et bahts thaïlandais) et retirant des espèces aux distributeurs automatiques sept fois par an.»

Le comparateur en ligne a ensuite fait le même travail, mais en intégrant dans l'équation l'usage des cartes et des comptes, sur lesquels le client reçoit son salaire:

«Moneyland.ch a complété les hypothèses de la première comparaison: la personne échantillon perçoit également son salaire sur le compte et l'utilise pour régler ses factures.

Moneyland.ch suppose un total de 20 paiements entrants et 50 virements sortants par an. À cela s'ajoute le loyer, versé mensuellement par ordre permanent.

Le calcul suppose un solde moyen de 10 000 francs, dont 5 000 francs sur le compte d'épargne, si disponible. Moneyland.ch prend également en compte les intérêts éventuels du compte principal.»

Et pour cette comparaison, les auteurs de la recherche ont intégré les grandes banques suisses traditionnelles d'importance, comme UBS, Postfinance, Raiffeisen, la Banque Migros et les quatre plus grandes banques cantonales.

Cette étude met donc en lumière la compétitivité croissante des banques traditionnelles face aux néobanques. La Banque Wir, en particulier, démontre qu'il est possible de combiner les avantages des services bancaires traditionnels avec des tarifs attractifs, dans son cas, en comptant les intérêts de fin d'exercice, le client Wir recevra même de l'argent.

A l'inverse les instituts populaires que sont la Banque Migros et la banque Cler (Coop) sont les moins avantageuses concernant les deux hypothèses prises en compte Moneyland, puisque le client y paiera respectivement 386 francs et 418 francs.

On voit donc que les néobanques continuent d'innover et d'offrir des solutions adaptées aux besoins modernes des utilisateurs, tandis que les banques les plus traditionnelles réagissent toujours pour adapter leur offre. Il est donc essentiel de comparer les offres et de choisir celle qui correspond le mieux à votre profil et à vos attentes. (hun)